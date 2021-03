Il capo chiave della stagione primaverile (e di quella estiva) è la camicia, in ogni sua declinazione. Da quella bianca classica a quella di seta color confetto fino alle varianti in fantasia floreale, a quadretti o a pois, sono tantissime le anime della camicia e della camicetta. Ecco i look più chic e originali per indossarla in maniera impeccabile