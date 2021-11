Monica Vitti: la mattatrice del cinema italiano compie 90 anni, i film

Nata il 3 novembre 1931, all'anagrafe Maria Luisa Ceciarelli, è stata musa di Michelangelo Antonioni, amatissima da Monicelli e Scola. Diva internazionale dalla verve istrionica, in carriera ha ottenuto il premio come migliore attrice a Berlino nel 1984, il Leone d'oro alla carriera nel 1995, 5 David e 3 Nastri d'argento. Malata da tempo, da 20 anni è lontana dalle scene, protetta dal marito. In occasione del suo compleanno, ecco alcuni dei suoi film più belli e rappresentativi

Monica Vitti, attrice straordinaria tra commedia e dramma

Romana di nascita, siciliana d’adozione (in Sicilia vive prima della guerra a causa del lavoro del padre, che faceva l’ispettore al commercio), è sempre stata innamorata della recitazione. Già durante l'adolescenza metteva in scena spettacolini casalinghi per distrarre i fratelli dagli orrori delle bombe. Si diploma all'Accademia d'arte drammatica sotto la guida di Silvio d'Amico e con un maestro-sodale d'eccezione come Sergio Tofano. Soprannominata "Setti vistini", da piccola per la sua freddolosità che la portava a indossare i vestiti l'uno sull'altro, poi da grande per la sua capacità di cambiarsi velocemente, sceglie di rendere omaggio alla madre dandosi un cognome d’arte ispirato al suo (Adele Vittiglia) e un nome che le "suona bene" e non va ancora di moda.

Monica Vitti ha avuto tre grandi amori: Michelangelo Antonioni, di cui è stata musa, il direttore della fotografia Carlo di Palma, che l'ha diretta in tre film, e il marito Roberto Russo, che ha sposato il 28 settembre 2000, dopo 27 anni di fidanzamento. In carriera ha partecipato a più di 50 pellicole e ha ottenuto i più importanti riconoscimenti: 5 David, 12 Globi d'oro e 3 Nastri d'argento. E poi ancora il premio come migliore attrice a Berlino nel 1984 e il Leone d'oro alla carriera nel 1995. Tra i suoi grandi successi: la Tetralogia dell’incomunicabiltà di Michelangelo Antonioni, La ragazza con la pistola di Mario Monicelli, Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa di Marcello Fondato e Polvere di stelle di e con Alberto Sordi. Monica Vitti domina nel cinema italiano degli anni '70. Si permette stravaganze di qualità (come nei ruoli cuciti sul suo fascino da Miklos Jancso, Luis Bunuel, Andrè Cayatte), spinge al debutto dietro la macchina da presa prima Carlo Di Palma e poi il fotografo Roberto Russo che con lei debutta da regista con Flirt.