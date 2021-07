Festival di Cannes, una Masterclass con Isabelle Huppert. FOTO

2/18 ©Getty

Tra i suoi riconoscimenti giovanili spicca la vittoria del Premio BAFTA alla migliore attrice debuttante per La merlettaia (1977), mentre nel 2005 le è stato conferito il Leone d'oro alla carriera. Nel 2016 ha ottenuto il plauso per le sue interpretazioni in Elle . Per questa pellicola la Huppert si aggiudica il Golden Globe nella sezione miglior attrice in un film drammatico e riceve la sua prima candidatura al Premio Oscar come miglior attrice

Where is Anne Frank, il trailer del film di Ari Folman