Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi

L’ottava giornata vede il ritorno di Isabelle Huppert per una masterclass, così come quello del regista Asghar Farhadi con il suo “Un eroe”

Ottava giornata per la 74esima edizione del Festival di Cannes, che vede come assoluta protagonista la diva Isabelle Huppert. Adorata in Francia e non solo, terrà una masterclass in questa kermesse. Un evento sold out ormai da molto tempo.

Una star che ben conosce questa kermesse, che l’ha premiata per ben due volte come miglior attrice. La prima per “Violette Noziere” e la seconda per “La pianista”. Sul fronte pellicole, invece, occhi puntati su “Un eroe” (“Ghahreman”) di Asghar Farhadi.