Cannes, standing ovation per Tre piani di Nanni Moretti. VIDEO

Standing ovation al festival di Cannes per il nuovo film di Nanni Moretti, 'Tre Piani' (LE FOTO DEL RED CARPET). Al termine della proiezione, il pubblico in piedi ha applaudito intensamente per oltre dieci minuti. "I miei film sono capitoli di un unico lungo romanzo", ha dichiarato il regista poco prima di entrare in sala. Moretti è in corsa per una seconda Palma d'oro, dopo quella ottenuta nel 2001 per 'La stanza del figlio'. Tre Piani, tratto dal romanzo omonimo del 2017 scritto da Eshkol Nevo, è stato girato a Roma con Margherita Buy e Riccardo Scamarcio fra gli attori. La pellicola era pronta già nel marzo 2020, esattamente quando scoppiò la pandemia di Covid, e da allora si attendeva la proiezione a Cannes. Domenica è stato proiettato anche il film del giapponese Hamaguchi Ryusuke e della francese Mia Hansen Love.

l'italia su tre piani

La data a suo modo storica era già prevista: "4 anni fa già sapevo che domenica 11 luglio l'Italia si sarebbe battuta su Tre Piani: in ordine di tempo quello tennistico, cinematografico e quello calcistico". Questo è quanto ha dichiarato Nanni Moretti, tra emozione e ironia, poco prima della proiezione del suo film in gara al festival di Cannes (VAI ALLO SPECIALE). Ha fatto l'alba per controllare tutto, ha fatto alle 3 e mezzo di notte la prova tecnica in sala, alla fine scelto la musica per la Montee des Marches - Allegria scritta da Jovanotti per Gianni Morandi e ha trovato pure il tempo di montare un video sul suo account di Instagram ormai popolarissimo. Con la stessa attenzione, meticolosità, dedizione "che non è mai cambiata in 40 anni. Questo è un mestiere bellissimo e bisogna farlo con cura, tenacia dal primo all'ultimo momento". Durante questo periodo ha preparato il nuovo film - "per la prima volta mi è capitato di pensare al prossimo quando ancora non era uscito il precedente" - Il sol dell'Avvenire scritto con Federica Pontremoli e Velia Santella (le stesse di Tre Piani) e Francesca Marciano e comincerà a girarlo nel febbraio 2022.