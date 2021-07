Where is Anne Frank, il trailer del film di Ari Folman

Ari Folman ha presentato il suo nuovo lavoro d’animazione al Festival di Cannes 2021. Un mix di animazione in 2D e stop-motion, per non dimenticare questo dramma ed evidenziarne uno moderno

Tra i film più apprezzati presentati al Festival di Cannes 2021 vi è di certo “Where is Anne Frank”. Un titolo animato diretto dal regista israeliano Ari Folman, ben noto per progetti come “Valzer con Bashir” e “The Congress”.

Un ritorno particolarmente apprezzato, per un film animato annunciato per la prima volta nel 2013. Un ibrido che ha rapito pubblico e critica, proponendo un mix di animazione in 2D e in stop-motion. L’idea di fondo è quella di raccontare ancora una volta questa drammatica storia per offrire qualcosa che possa tener viva la memoria nelle nuove generazioni.