Cannes, Lea Seydoux positiva al Covid, incerto l'arrivo al Festival

L'attrice francese Lea Seydoux è risultata positiva al Covid-19 ed è stata per tale ragione, costretta momentaneamente ad annullare l'arrivo al festival (SPECIALE CANNES 2021) dove è la regina della 74/a edizione con ben quattro film in selezione. E' lei infatti a confermarsi tra le dive più impegnate di Cannes 2021, presente con tre in concorso ("France" di Bruno Dumont, "The Story of My Wife" di Ildiko Enyedi e il solito "The French Dispatch") più "Tromperie" di Arnaud Desplechin in Cannes Première. La voce circolava da ieri sera e ora viene rilanciata da Variety. Il tema dei contagi e del festival come luogo di ipotetici cluster sta salendo di livello e le voci di positivi tra accreditati e partecipanti si fanno insistenti. Pare che l'attrice (costantemente monitorata) sia in quarentena e in attesa di avere due tamponi negativi per poter sperare di arrivare a Cannes per la premiere “The French Dispatch” prevista per lunedì prossimo. Non resta che attendere aggiornamenti.

