In un cortometraggio del 1948 le vicende di Casper sono molto più cupe e tragiche, il fantasmino non è cosciente di essere morto e di non poter stringere amicizia con gli altri per questo motivo. Rifiutato dagli umani e bullizzato dai suoi stessi compagni fantasmi, Casper arriva a odiare la sua vita così tanto da cercare di uccidersi