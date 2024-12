Ghostbusters, in produzione un nuovo film animato per Netflix

Cinema

Sono passati 40 anni dall’uscita al cinema di Ghostbusters, film diretto da Ivan Reitman e interpretato tra gli altri da Dan Aykroyd, Bill Murray, Harold Ramis e Sigourney Weaver . Acclamato dalla critica e trionfo al botteghino, è diventato un cult degli anni Ottanta. La pellicola ha dato il via a un franchise di successo. Dal cast alla colonna sonora: ecco tutto quello che c’è da sapere

LA GENESI - Ghostbusters è stato ispirato dal fascino di Dan Aykroyd (in foto) per il paranormale. Un articolo sulla fisica quantistica gli suggerì l’idea di intrappolare i fantasmi. Scrisse una prima sceneggiatura con il progetto di recitare insieme a Eddie Murphy e all’amico John Belushi, prima della sua morte nel 1982. Si è quindi rivolto a un altro collega di cast al Saturday Night Live, Bill Murray, che ha accettato di unirsi al cast. Da subito la scelta per la regia è ricaduta su Ivan Reitman e poco dopo è stato ingaggiato anche Harold Ramis