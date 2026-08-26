Back to Black, il confronto tra gli attori del cast del film e i personaggi reali. FOTO
Oggi, mercoledì 26 agosto, in prima serata su Canale 5 va in onda l'opera cinematografica di Sam Taylor-Johnson, il biopic sulla vita della cantautrice britannica. Confrontiamo gli interpreti e i personaggi reali, tra gli altri Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse, Eddie Marsan che è Mitch Winehouse, Jack O' Connel, che interpreta l'ex marito della cantante e Harley Bird, nel ruolo di Juliette Ashby
- Back to black è il nuovo film di Sam Taylor-Johnson, che lo ha presentato in anteprima mondiale a Londra l'8 aprile insieme al suo cast. Il biopic su Amy Winehouse uscirà nelle sale italiane il 18 aprile
- Il film cerca di ripercorrere le principali tappe della vita di una delle maggiori cantautrici soul mai esistite, morta a 27 anni a causa di un'intossicazione da alcol
- Marisa Abela, attrice protagonista di Back to black, interpreterà Amy Winehouse al fianco di Eddie Marsan nei panni del padre della cantante, Mitch Winehouse
- Il ruolo di Janis Winehouse, la madre di Amy, è stato affidato a Juliet Cowan, già nota per aver recitato in The Power e Falling Into Place
- Jack O' Connell è stato scelto per interpretare l'ex marito di Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil, arrestato più volte con diversi capi d'accusa. Per l'attore, il film "è una celebrazione della vita di Amy"
- Anche la giovanissima Harley Bird è parte del cast di Back to Black, in cui sarà la migliore amica di Amy, la cantante Juliette Ashby
- Sam Taylor Johnson ha voluto l'attrice Lesley Ann Manville per il ruolo di Cynthia Winehouse, la nonna di Amy e la madre di Mitch. Come scrisse qualche anno fa su X il Jewish Museum di Londra, Cynthia fu per la cantante una grande fonte di ispirazione
- Ansu Kabia è Raye Cosbert, che fu il manager di Amy Winehouse per Metropolis Music