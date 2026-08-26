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Back to Black, il confronto tra gli attori del cast del film e i personaggi reali. FOTO

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Immagini da Getty Images e WebPhoto

Oggi, mercoledì 26 agosto, in prima serata su Canale 5 va in onda l'opera cinematografica di Sam Taylor-Johnson, il biopic sulla vita della cantautrice britannica. Confrontiamo gli interpreti e i personaggi reali, tra gli altri Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse, Eddie Marsan che è Mitch Winehouse, Jack O' Connel, che interpreta l'ex marito della cantante e Harley Bird, nel ruolo di Juliette Ashby

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