Oggi, mercoledì 26 agosto, in prima serata su Canale 5 va in onda l'opera cinematografica di Sam Taylor-Johnson, il biopic sulla vita della cantautrice britannica. Confrontiamo gli interpreti e i personaggi reali, tra gli altri Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse, Eddie Marsan che è Mitch Winehouse, Jack O' Connel, che interpreta l'ex marito della cantante e Harley Bird, nel ruolo di Juliette Ashby