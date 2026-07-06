Il film campione d'incassi avrà un seguito: Paolo Genovese conferma il ritorno del cast e spiega perché questa volta ha scelto di realizzare un sequel Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo il sorprendente successo ottenuto al botteghino, Follemente si prepara a proseguire il proprio percorso con un secondo capitolo. L'annuncio ufficiale è arrivato da Paolo Genovese, che tornerà alla regia del progetto e ritroverà tutti gli interpreti che hanno contribuito al successo del primo film. Una scelta di assoluta continuità, che conferma la volontà di sviluppare ulteriormente una storia già avviata senza modificarne gli equilibri né sostituirne i protagonisti. La decisione assume un significato particolare anche alla luce del rapporto, spesso complesso, che il cinema italiano intrattiene con i sequel. In molti casi vengono considerati operazioni costruite esclusivamente per sfruttare un successo commerciale, ma Paolo Genovese ha chiarito come il suo approccio sia differente. Secondo il regista, la possibilità di realizzare un seguito non dipende dalla volontà di chi dirige un film, bensì dall'interesse dimostrato dal pubblico. L'aspetto fondamentale consiste nel comprendere se esista ancora una storia da raccontare oppure se si stia semplicemente cercando di riproporre una formula già vincente.

Il ritorno di Leo, Fogliati e di tutte le voci interiori Il nuovo film, Follemente 2, vedrà nuovamente protagonisti Edoardo Leo e Pilar Fogliati, affiancati dall'intero gruppo di interpreti che nel primo capitolo dava voce ai pensieri dei personaggi principali. Nessun volto cambierà, perché la stessa squadra tornerà ad animare il mondo interiore dei protagonisti, elemento che aveva rappresentato uno degli aspetti più originali dell'opera. Nel corso dell'evento di Riccione, Paolo Genovese ha spiegato che la storia di Piero e Lara non si è ancora conclusa. Il regista ha dichiarato di aver individuato nuovi percorsi narrativi da sviluppare e ha sottolineato come il primo film fosse stato costruito lasciando volutamente aperte alcune prospettive. Per questo motivo il secondo capitolo nasce dall'esigenza di proseguire quel racconto e non semplicemente dal desiderio di replicarne il successo. Distribuito nelle sale il 20 febbraio 2025, il primo Follemente raccontava il primo appuntamento tra Piero e Lara, trasformando una semplice cena in un viaggio all'interno della mente dei due protagonisti, dove razionalità, desiderio, paura e istinto si confrontavano continuamente prima di ogni decisione. Approfondimento FolleMente, il backstage della commedia di Genovese ora in streaming

Un'idea nata vent'anni fa da uno spot televisivo L'origine del progetto affonda le proprie radici circa vent'anni fa. Paolo Genovese ha ricordato infatti uno spot pubblicitario realizzato insieme a Luca Miniero per la Rai. L'idea alla base della campagna era rappresentare le molteplici personalità che convivono in ogni individuo. Nello spot compariva un uomo seduto al bar davanti a un cornetto, mentre una serie di voci interiori si alternavano nei suoi pensieri. “Lo mangio”, affermava una delle voci. “Ma stiamo ingrassando”, replicava un'altra. “Domani andiamo in palestra”, suggeriva una terza. Alla fine il protagonista decideva di ordinare soltanto un caffè. In quel breve racconto era già presente il nucleo narrativo che avrebbe poi dato vita a Follemente: rappresentare tutto ciò che accade nella mente prima ancora che venga pronunciata una parola, mostrando il continuo confronto tra impulsi e riflessioni che accompagna ogni scelta. Approfondimento Follemente, cosa c'è dietro il successo del film di Paolo Genovese

Dall'intuizione iniziale al successo nelle sale Quell'idea è stata ripresa quattro anni fa da Paolo Genovese insieme allo sceneggiatore Paolo Costella e alle autrici Lucia Calamaro, Flaminia Grassi e Isabella Villar. Attraverso questo lavoro comune è stata individuata la forma narrativa definitiva, trasformando un'intuizione nata nel mondo della pubblicità in una commedia romantica caratterizzata da una forte componente concettuale. L'accoglienza del pubblico ha confermato la validità del progetto. Il film ha infatti superato i 18 milioni di euro d'incasso al box office italiano, consolidando ancora una volta la capacità del regista di rivolgersi a un pubblico molto ampio senza rinunciare a una costruzione narrativa articolata. Approfondimento Dentro il testo di Follemente di Levante, brano del film di Genovese

Un cast corale interamente confermato Oltre a Edoardo Leo e Pilar Fogliati, torneranno anche tutti gli attori che interpretavano le differenti sfaccettature emotive dei protagonisti. Il cast comprende Claudio Santamaria, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi e Vittoria Puccini. Ciascuno di loro rappresentava un diverso aspetto della personalità di Piero e Lara, dando forma ai continui contrasti tra razionalità e istinto, ironia e malinconia, desiderio e paura. Una costruzione narrativa che richiama Senti chi parla e Inside Out, pur sviluppando una propria originale profondità psicologica. Approfondimento Follemente, il film di Paolo Genovese primo al box office

Riprese dopo l'estate e uscita già fissata Follemente - Capitolo secondo conserverà la stessa impostazione del primo film e sarà realizzato con il medesimo gruppo di interpreti. Le riprese inizieranno subito dopo l'estate. Anche sul fronte della produzione non sono previsti cambiamenti. A sostenere il progetto saranno ancora Lotus Production e Leone Film Group, mentre la distribuzione sarà affidata nuovamente a 01 Distribution. L'arrivo nelle sale italiane è già stato programmato per il 25 febbraio 2027. Si tratta della stessa collocazione stagionale scelta per il debutto del primo capitolo, una finestra invernale ritenuta strategica per intercettare gli spettatori interessati a una proposta diversa rispetto ai blockbuster natalizi e ai cinecomic distribuiti durante la primavera. Approfondimento Follemente, Emanuela Fanelli promuove il film in altre sale. VIDEO