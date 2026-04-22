Sister Act 2, il cast del film stasera in tv

7/15 ©Getty

Nata il 6 febbraio 1957 a San Diego, in California, l'attrice di origini libanesi ha ricoperto il ruolo di Suor Maria Patrizia nei due capitoli di Sister Act e nel 1993 ha lavorato al fianco di Bette Midler e Sarah Jessica Parker nel film Hocus Pocus. Per le serie tv ha recitato, tra le altre, in Ugly Betty e Desperate Housewives.