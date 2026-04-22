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Sister Act 2, il cast del film stasera in tv

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Mercoledì 22 aprile, alle ore 21.30, arriva sul piccolo schermo film Sister Act 2 - Più svitata che mai di Bill Duke, con Whoopi Goldberg nel ruolo di Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta, Maggie Smith e Lauryn Hill

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