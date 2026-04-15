Sister Act - Una svitata in abito da suora, il cast del film

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Wendy Makkena è Suor Maria Roberta (a destra), Kathy Najimy è Suor Maria Patrizia (a sinistra). Suor Maria Roberta è la più giovane e timida del gruppo, quella che si avvicina di più a Deloris con ammirazione e affetto. Grazie all'incoraggiamento della protagonista, trova il coraggio di esprimere la propria voce - sia in senso letterale, scoprendo di avere una voce straordinaria, sia in senso più profondo. Suor Maria Patrizia è una suora solare, entusiasta ed estremamente simpatica, che fa subito amicizia con Deloris.