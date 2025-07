Sister Act 2, trama e cast del film in onda stasera su Rai 1

Stando a quanto rilanciato da ScreenRant, Whoopi Goldberg sarebbe attualmente impegnata con la produzione di un terzo film di Sister Act. Massimo riserbo sulla sinossi e sulla possibile data di distribuzione. Sister Act - Una svitata in abito da suora sarà trasmesso su Rai Uno mercoledì 30 luglio

Sister Act 2 - Più svitata che mai, cosa sapere sulla pellicola

Sister Act 2 - Più svitata che mai è il sequel dell’iconico film Sister Act - Una svitata in abito da suora, uscito nel 1992 e diretto da Emile Ardolino. Il film ha visto Whoopi Goldberg tornare a indossare i panni di Suor Maria Claretta tra risate e avventure. Nel cast anche Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, Lauryn Hill, Maggie Smith e Barnard Hughes. Dietro la macchina da presa Bill Duke, regista di Rabbia ad Harlem e Hoodlum.

In attesa della messa in onda, in programma mercoledì 30 luglio su Rai Uno, l’ufficio stampa Rai ha condiviso la sinossi ufficiale della pellicola: “Dopo le peripezie raccontate nel primo film, Deloris si è rimessa a fare la cantante. Ma un giorno, durante uno spettacolo a Las Vegas, riceve la visita delle sue vecchie amiche suore, che le chiedono di tornare a San Francisco perché hanno bisogno di lei”.

Il testo prosegue: “La madre superiora la convince a diventare insegnante di musica nella scuola diretta dalle monache: sarà però necessario che Deloris si rimetta nei panni di Suor Maria Claretta. La scuola naviga in cattive acque finanziarie, e per salvarla sarà necessario iscrivere il coro a un concorso”.