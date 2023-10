Sister Act 3, Whoopi Goldberg in visita a sorpresa al Vaticano

L'attrice Premio Oscar, in Italia per le riprese di un film su Giacomo Leopardi, ha anche scherzato su una possibile scena del terzo capitolo della saga religiosa in compagnia del pontefice

“Piazza San Pietro, immaginate Sister Act qui con tutte le suore in piedi ad aspettare il Papa”. In una limpida giornata di sole Whoopi Goldberg, in visita a sorpresa al Vaticano, indica la Basilica di San Pietro e stuzzica la fantasia dei fan. “Forse questa scena accadrà nel film, non lo sapete ancora, ma noi siamo a Roma. Cosa ci facciamo qui? Lo scoprirete presto”. In cinque video pubblicati nelle stories Instagram, l’attrice Premio Oscar per Ghost – Fantasma ha condiviso con un milione e trecentomila followers la mattinata speciale del 12 ottobre, iniziata all’hotel a Trinità dei Monti e proseguita con una conoscenza fuori dal comune nelle vicinanze del colonnato del Bernini. “Ah, sì, penso di aver dimenticato di dirvi che ho incontrato il Papa oggi. Straordinario, no?” racconta Goldberg mentre si allontana in auto, non prima di aver disseminato potenziali indizi sul terzo capitolo della saga su Suor Maria Claretta.