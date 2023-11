Whoopi Goldberg ringrazia Fiorello e Mahmood per omaggio a Sister Act

Il racconto di Goldberg in tv negli USA



Il genio e la sregolatezza di Fiorello sono giunti Oltreoceano fino a Whoopi Goldberg, destinataria di un messaggio di auguri di compleanno che non potrà dimenticare.

Complice la voce straordinaria di Mahmood, che con ironia ha indossato l'abito da suora per entrare nel clima di Sister Act, l'indimenticabile commedia musicale del 1992, lo showman siciliano ha messo in scena una performance cantata dal Foro Italico, da cui va in onda il programma Viva Rai2, a cui hanno preso parte anche i comici Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.

Per questo momento musicale immediatamente diventato virale Fiorello e Mahmood hanno scelto il brano I Will Follow Him, forse il più famoso del musical Sister Act.

Goldberg si è detta più che entusiasta del tributo al punto da volerne mostrare un estratto in diretta tv negli Stati Uniti. L'attrice, spiegando alle ospiti presenti nello studio della trasmissione televisiva The View cosa era accaduto in Italia, ha menzionato il “presentatore italiano Fiorello” e “il cantante Mahmood” attribuendo loro la paternità di un'idea che ha apprezzato moltissimo.

La performance, ha aggiunto, le è stata segnalata da un amico che le ha detto dell'omaggio che era stato realizzato per lei.

Goldberg è stata recentemente in Italia per delle riprese e aveva dato lei stessa aggiornamenti del suo viaggio nel Belpaese mostrandosi in un video a Roma, davanti al Vaticano.

L'attrice in quell'occasione aveva scherzato dicendo a favore di obiettivo che era sul posto per vagliare la possibilità di un sequel del cult in abito da suora, magari con la partecipazione del Papa in persona.