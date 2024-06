Sister Act 2, 30 anni dopo Whoopi Goldberg canta Oh Happy Day. VIDEO

Negli studi di The View, programma in onda sulla rete statunitense ABC, l’iconica Suor Maria Claretta ha diretto in un’emozionante versione del brano il coro di attori, che all’epoca erano bambini

Whoopi Goldberg ha festeggiato il 30esimo anniversario del film Sister Act 2 – Più svitata che mai in una spettacolare reunion con il cast. Negli studi di The View, programma in onda sulla rete televisiva statunitense ABC, l’iconica Suor Maria Claretta ha diretto il coro di attori, che all’epoca erano bambini, in un’emozionante versione di Oh Happy Day guidata dalla voce del cantante Ryan Toby, che nel film interpretava il giovane Ahmal. I co-protagonisti si sono esibiti anche nel brano Joyful, Joyful, per il quale Tanya Trotter ha preso il posto di Lauryn Hill, che nella pellicola interpretava la talentuosa cantante del coro Rita Watson ma che era assente alla reunion. Dopo la performance, Goldberg è scoppiata in lacrime. “In tutto il mondo, non importa quanti anni hai, hai l’età di quei bambini quando vedi il film”, ha detto, spiegando che il pluridecennale successo della pellicola deriva dal fatto che “tutti si riconoscono” nei personaggi. “Hai la loro età e ricordi il tuo tempo e ricordi quando eri felice di non dover andare alla scuola cattolica”, ha scherzato. “Ma poi ti ricordi quanto ti dispiace di non aver potuto frequentare la scuola cattolica e di aver perso insegnanti così. Quindi penso che qui le persone si sentano semplicemente loro stesse”.

UN'ESPERIENZA INDIMENTICABILE Durante la reunion sono stati mostrati anche i video degli assenti, come Jennifer Love Hewitt, che all’epoca di Sister Act 2 aveva appena 13 anni e che ha ricordato l’esperienza sul set come “una delle cose migliori che mi siano mai successe”. L’attrice ha raccontato: “Ero davvero giovane, un’adolescente in effetti. Ho potuto lavorare con la regina, Whoopi Goldberg. È stata la persona più gentile, simpatica che abbia mai visto. Ho potuto ascoltare Lauryn Hill cantare ogni giorno, proprio fuori dalla roulotte o davanti alla mia faccia. Tutti voi siete i migliori e vi mando tanto, tantissimo amore. Vorrei essere con voi. Se avete bisogno di me per il numero 3, chiamatemi!”. approfondimento Sister Act 3, Whoopi Goldberg ha offerto una parte a Papa Francesco

L'OFFERTA A PAPA FRANCESCO, DIVENTARE GUEST STAR Negli ultimi mesi Whoopi Goldberg ha accennato più volte alla volontà di girare al più presto Sister Act 3, che sarebbe in lavorazione e potrebbe uscire nel 2025. In una puntata di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l’attrice aveva anche rivelato di aver tentato di coinvolgere nel progetto persino Papa Francesco. Nell’ottobre 2023, durante un’udienza con il Pontefice, gli aveva infatti offerto un ruolo nel sequel del cult del 1992. “Immaginate Sister Act e tutte le suore in piedi che aspettano il Papa che esce. Forse accadrà nel mio prossimo film. Chi lo sa? Non si può mai dire, ma siamo in Vaticano. Che ci faccio qui? Perché sono qui? Lo scopriremo”, aveva scritto sui social Goldberg mentre si trovava davanti a San Pietro. approfondimento Sister Act 3, Whoopi Goldberg in visita a sorpresa al Vaticano