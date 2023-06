Reunion a sorpresa dei Fugees al concerto di Lauryn Hill

La cantautrice e rapper statunitense è stata l’headliner del festival The Roots Picnic che si è tenuto lo scorso week-end a Filadelfia, in Pennsylvania. Durante il live di Lauryn Hill (andato in scena il 3 giugno 2023), sono saliti sul palco a sorpresa Wyclef Jean e Pras Michel, i suoi ex colleghi dei tempi del trio hip-hop targato anni Novanta. Con loro, Hill ha cantato sei brani dei Fugees in un concerto dalla portata storica, dato che probabilmente sarà l'ultimo alla luce della condanna di Pras Condividi

C’è stata una reunion a sorpresa dei Fugees durante un recente concerto di Lauryn Hill, ex membro del trio hip-hop statunitense.



La cantautrice e rapper che dopo l'avventura col trio ha continuato il suo percorso artistico con un’ottima carriera solista è stata l’headliner del festival The Roots Picnic che si è tenuto lo scorso week-end a Filadelfia, in Pennsylvania. Durante il live di Lauryn Hill (andato in scena il 3 giugno 2023) sono saliti sul palco a sorpresa Wyclef Jean e Pras Michel, suoi ex colleghi. Assieme a loro, Lauryn Hill ha cantato sei brani dei Fugees.

Il pubblico del festival di Filadelfia è letteralmente impazzito quando la cantante ha presentato i suoi ex compagni di band, chiamandoli sul palco per una reunion a sorpresa dell'amato terzetto di hip-hop che scrisse la storia degli anni Novanta.



Potete guardare il video della reunion dei Fugees sul palco del festival The Roots Picnic in fondo a questo articolo. Si tratta di un filmato che mostra parte dell’esibizione, condiviso dall’account Twitter di Wycleaf Jean.



È molto probabile che questo sarà il primo e ultimo live della reunion

“È stato sicuramente un momento da assaporare, poiché ci sono buone possibilità che potrebbe essere la prima e l'ultima volta che il gruppo apparirà sul palco per il prossimo futuro alla luce della condanna di Pras ad aprile in un lungo caso di finanziamento della campagna elettorale”, fa notare in queste ore l’edizione statunitense del magazine Billboard. Di seguito vi spieghiamo nel dettaglio cosa è accaduto lo scorso aprile a Pras. approfondimento Il rapper Pras Michél dei Fugees colpevole di spionaggio per la Cina

Pras Michél condannato per l’accusa di spionaggio

Alla fine dello scorso aprile, la Corte Federale di Washington ha condannato il cinquantenne membro del trio hip hop Pras Michél per aver agevolato Pechino nell'accesso ai più alti livelli dell'amministrazioni americana, inclusi gli ex-Presidenti Barack Obama e Donald Trump, e per riciclaggio di denaro e frode bancaria. La Corte Federale di Washington ha dichiarato il musicista colpevole di dieci reati, tra i quali spionaggio a favore di un Paese straniero. L'artista rischia fino a 20 anni di carcere.

Pras Michél avrebbe agevolato l’uomo d’affari della Malesia Jho Low

Il rapper e produttore discografico haitiano vincitore di Grammy, al secolo Prakazrel Samuel Michél ma noto come Pras Michél, secondo l’accusa avrebbe agevolato l’uomo d’affari della Malesia Jho Low e il governo cinese nell’accesso ai più alti livelli dell’amministrazione americana. “Siamo profondamente delusi, ma siamo fiduciosi che alla fine il caso si risolverà in modo positivo. Di sicuro, faremo ricorso. Questa battaglia non finisce qui”, ha commentato l’avvocato di Pras Michél, David Kenner, all’uscita del tribunale. approfondimento Lauryn Hill in concerto a Locorotondo: info e scaletta

Uno dei testimoni del processo è stato Leonardo DiCaprio La prima parte del processo sullo scandalo finanziario - conclusosi dopo tre settimane con il verdetto di condanna - ha coinvolto in qualità di testimone anche Leonardo DiCaprio. Dopo aver fatto sparire 4,5 miliardi di dollari dai fondi sovrani della Malesia, Low aveva infatti incontrato diverse star di Hollywood e nel 2012 aveva finanziato la produzione del film The Wolf of Wall Street, con protagonista DiCaprio. Quest'ultimo ha affermato di non aver mai nutrito sospetti sulle attività illecite commesse dal produttore.

Jho Low ha ottenuto favori da Pras Michél in cambio di denaro Il finanziare malese Jho Low avrebbe mobilitato ingenti somme di denaro per ottenere favori da Michél, offrendogli tra le altre cose la cifra di 20 milioni di dollari in cambio della possibilità di scattare una foto con Obama.

Avrebbe pagato 100 milioni di dollari affinché il rapper convincesse il governo americano, incluso l'allora Presidente Trump, a far cadere le accuse su di lui. Il producer sarebbe intervenuto anche per ottenere per conto di Pechino l’estradizione del dissidente cinese Guo Wengui, arrestato negli Stati Uniti per un altro caso di truffa agli investitori. Low risulta attualmente introvabile, anche se secondo investigatori si troverebbe in Cina.

Ma a Lauryn Hill stava a cuore far salire con lei sul palco gli ex soci

Però a Lauryn Hill e agli organizzatori del festival The Roots Picnic importava molto che i due uomini, ex colleghi di band della cantante, salissero sul palco con Hill alla fine del suo set. E così è stato.

I tre, riuniti per un momento davvero storico (e forse irripetibile, sempre per via della condanna sopracitata), hanno eseguito assieme una serie di classici dei Fugees (per l’esattezza, sei canzoni).



Hill ha da poco celebrato il 25° anniversario del suo album di debutto da solista, The Miseducation of Lauryn Hill. "Siamo qui a fare 25 anni di Miseducation", ha detto Hill alla folla menzionando il disco con cui ha vinto un Grammy nel 1998. "Ma ci sono altri 25 anni che non abbiamo fatto un paio di anni fa a causa del Covid”, ha aggiunto la cantante, riferendosi al fatto che lei e i colleghi non hanno potuto celebrare il quarto di secolo del più famoso tra i lavori dei Fugees, secondo quanto ha riportato in queste ore il Philadelphia Inquirer.

I Fugees non hanno potuto fare la reunion in Scozia

Il riferimento fatto da Lauryn Hill a proposito dell’impossibilità di celebrare i 25 anni con i Fugees è alla reunion che era stata programmata in Scozia. L’evento avrebbe dovuto celebrare il traguardo dei 25 anni del loro album del 1996, The Score. La reunion è stata prima rinviata, poi cancellata, citando le complicazioni dovute alla pandemia come motivi.



Ad aprile poi Michel è stato giudicato colpevole di dieci imputazioni penali in un processo federale per associazione a delinquere relativo a una campagna di influenza straniera ad ampio raggio che potrebbe tenerlo dietro le sbarre per più di 20 anni, ed è a quel punto che qualsiasi possibilità di reunion è sfumata.

Una reunion quindi super improvvisata sul palco di Filadelfia

Per cercare in qualche modo di omaggiare il quarto di secolo (+ 2 anni, ormai) del disco The Score, i Fugees si sono esibiti sabato 3 giugno 2023.

Hanno fatto del loro meglio scorrendo la tracklist di The Score, suonando la title track, poi How Many Mics, Zealots, Ready or Not, Killing Me Softly e Fu-Gee-La. Secondo quanto riferito, la risposta della folla è stata elettrizzante. Del resto quello era il primo live da quando i Fugees si sono riuniti per la prima volta in 16 anni durante un concerto a New York nel 2021, con Lauryn Hill che si riferiva ripetutamente ai suoi compagni di band da cui è stata a lungo separata come i suoi "fratelli". Anche stavolta, come potete ascoltare nel video che vi proponiamo di seguito, Lauryn Hill ha usato proprio la parola "brothers" per presentare i due musicisti.



Di seguito trovate il video di parte della reunion dei Fugees, condiviso dall’account Twitter di Wycleaf Jean.

Someone just ask me was that really the fugees on stage at the #Rootspicnic Last night in Philly ……… and I replied “God is Great “ @MsLaurynHill pic.twitter.com/UjaKsJFM65 — Wyclef Jean (@wyclef) June 4, 2023