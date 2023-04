Frankie Goes to Hollywood, la reunion 36 anni dopo

La mitica band inglese originaria di Liverpool si riformerà dopo 36 anni di pausa. La reunion è attesa per la cerimonia di apertura dell'Eurovision Song Contest, che si terrà il 7 maggio. Il gruppo presenterà la formazione classica: Holly Johnson, Brian Nash, Paul Rutherford, Mark O'Toole e Peter Gill

I Frankie Goes to Hollywood si riformeranno dopo 36 anni di pausa. La reunion è attesa per la cerimonia di apertura dell'Eurovision Song Contest, che si terrà il 7 maggio. La mitica band inglese originaria di Liverpool presenterà la formazione classica di Holly Johnson, Brian Nash, Paul Rutherford, Mark O'Toole e Peter Gill.



Il chitarrista dei Frankie Goes To Hollywood, Brian Nash, afferma che i suoi compagni di band "sentiranno un po' di amore per Scouse" (con “scouse” ci si riferisce all’accento della lingua inglese nella zona di Liverpool) quando suoneranno dal vivo per la prima volta in 36 anni nella loro città natale, Liverpool.

Questa città britannica è indissolubilmente legata a un gruppo in particolare, ossia una delle band più famose della storia della musica: i Beatles.



Non saranno i Beatles, ma sono uno dei gruppi più famosi di Liverpool

Tuttavia anche i Frankie Goes To Hollywood hanno riscosso un successo notevole, diventando tra gli artisti più venduti degli anni '80, con successi come Two Tribes, Relax e The Power of Love.



Nel 1984 i Frankie Goes To Hollywood si sono piazzati alla numero uno nel Regno Unito con i loro primi tre singoli. Relax è diventata la seconda canzone più venduta degli anni '80 (nonostante sia stata bandita dalla BBC Radio 1 dopo che il DJ Mike Read ha detto che i suoi testi erano "osceni", come ricorda in queste ore il sito della BBC dando la notizia della storica reunion).



Il gruppo si è sciolto nel 1987 dopo aver litigato. Sono tornati insieme nel 2003 per lo spettacolo VH1 Bands Reunited ma non si sono esibiti.

La band non suona assieme dal 1987

Il gruppo non si esibisce insieme dal lontano 1987, ma Nash - noto come Nasher - ha detto che tornare insieme per l'evento nella loro città natale "è stata una buona cosa da fare".

Il chitarrista ha raccontato che la reazione che ha ricevuto dalla gente di Liverpool da quando è tornato in città, tre anni fa, è stata "sempre estremamente positiva, edificante e commovente”.

Nash ora conduce matrimoni e funerali come celebrante e recentemente è diventata una guida turistica a Liverpool. Con Peter Hooton e Keith Mullin di The Farm, gestisce i tour di Liverpool Music Icons, ripercorrendo la storia della scena musicale post-punk e alternativa della città, nonché l'eredità legata ai Beatles.



Nash è rimasto in buoni rapporti soprattutto con O'Toole e Gill, però gli ex compagni di band non vivono in città. "Quindi penso che sarebbe bello per loro tornare e provare anche un po' dell'amore di Scouse", ha detto il chitarrista.

Una grande emozione all'idea di partecipare all'Eurovision

Oltre a voler trascorrere del tempo con i suoi ex compagni di band, Nash ha spiegato di aver accettato di iscriversi "per far parte di questo evento che si terrà a Liverpool, e sembra che sarà una cosa fantastica".



Holly Johnson - fondatore, cantante e frontman dei Frankie Goes To Hollywood - ha scelto Instagram come canale far sapere ai fan della storica reunion del suo gruppo. Sul suo profilo di IG, Johnson si è detto "felice di annunciare" la reunion dei Frankie per la cerimonia di apertura dell'Eurovision.

La loro reunion non sarà un concerto completo

Per fugare ogni dubbio, bisogna sottolineare che la reunion dei Frankie Goes To Hollywood non sarà un concerto completo. La band eseguirà solo alcuni brani. Lo farà di fronte a una folla di quasi 30.000 persone: è questo infatti il numero attorno cui si aggira il pubblico che dovrebbe assistere alla cerimonia fuori dalla St George's Hall.

La line-up dell'Eurovision Song Contest 2023 comprenderà anche altri gruppi di Liverpool, tra cui Atomic Kitten, Lightning Seeds e Real Thing. Ci saranno anche i precedenti vincitori dell'Eurovision Jamala e Conchita Wurst.



Il gran finale dell'Eurovision si svolgerà a Liverpool il 13 maggio.