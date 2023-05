Spice Girls, si avvicina la reunion con Victoria Beckham?

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Sembra che le Spice Girls abbiano in serbo un nuovo progetto top secret che coinvolgerebbe non solo le quattro artiste Geri Halliwell (Ginger Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Mel B (Scary Spice) e Mel C (Sporty Spice), ma anche il quinto membro originale del gruppo, Victoria Beckham (Posh Spice), per la prima volta in 11 anni dopo l’ultima iconica esibizione al completo nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Londra del 2012. “Stiamo pensando di rilasciare una dichiarazione. Non posso dire di cosa si tratti adesso perché stiamo perfezionando quello che faremo insieme, tutte e cinque, ma i fan lo adoreranno, davvero”, ha dichiarato Mel B in un’intervista rilasciata a The Sun. Su Victoria, Scary Spice ha aggiunto che “non si è trattato di convincerla. Ha vestito me e mia madre quando mi hanno insignita del The Most Excellent Order of the British Empire, quindi siamo sempre state in contatto”. Inoltre, “abbiamo una chat WhatsApp di gruppo, ci parliamo continuamente, ma si tratta solo di una questione di tempi. Era molto impegnata a disegnare la sua linea di moda e a supportare David e ovviamente ha dei figli, quindi si trattava solo di trovare il momento giusto. E siamo riuscite a farlo, quindi dovrebbe arrivare un annuncio abbastanza presto”.