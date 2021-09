Fugees in concerto, reunion per i 25 anni dell'album "The Score"

A quindici anni dalla loro ultima apparizione in gruppo, il celebre collettivo hip hop dei Fugees ha annunciato il ritorno sulle scene per celebrare il 25esimo compleanno dell’album “The Score”. Previsto un tour con date europee anche a Parigi e Londra Condividi:

Con la loro musica hanno incantato il pubblico degli anni ’90 e dei primi 2000, portando il genere hip hop nel cosiddetto mainstream musicale delle classifiche e facendolo conoscere ed amare ad un’audience sempre più vasta alla quale erano in grado di parlare senza rifarsi ai temi tipici della violenza e dei gangsta. Ora, a distanza di ben quindici anni dalla loro ultima apparizione in gruppo, Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel dei Fugees, tornano insieme per celebrare i 25 anni del disco “The Score” (1996). Per l’occasione anche un minitour in America, Europa e Africa: ecco dove e quando.

La reunion dei Fugees Sono passati ben 25 anni dalla pubblicazione del loro secondo e ultimo disco “The Score” (1996), un album che per i Fugees e per tutto il mondo dell’hip hop, fu un vero spartiacque che raggiunse in pochissimo tempo la vetta delle classifiche di vendita in numerosi paesi del mondo ma anche che, acclamato dalla critica internazionale, si guadagnò il tanto ambito Grammy Awards per il “Miglior Album Rap” del 1997. Quelle che fino a poche ore fa erano solo indiscrezioni e voci di corridoio – circa un possibile ritrovo di Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel, che avrebbero riallacciato i rapporti di recente per la realizzazione di un cortometraggio e di una tournée – hanno trovato ora una conferma. A parlare sono stati gli stessi Fugees che hanno rivelato i motivi della reunion e l’organizzazione di un concerto a sorpresa che si terrà proprio oggi, mercoledì 22 settembre, in una nota venue di New York.

I Fugees raccontano il perché della reunion Sono stati gli stessi Fugees a raccontare il perché di una reunion che arriva a ben 25 anni dalla pubblicazione del loro ultimo disco. Ecco le parole della cantante Lauryn Hill: “I Fugees hanno una storia complessa ma di grande impatto. Non sapevo nemmeno che fosse arrivato il 25esimo anniversario finchè qualcuno non me l’ha fatto notare. Ho deciso di onorare questo progetto significativo, il suo anniversario e i fan che hanno apprezzato la musica, creando una piattaforma pacifica dove potessimo unirci, suonare la musica che amavano e dare un esempio di riconciliazione per il mondo”. “Il mio primo ricordo con i Fugees è stato che abbiamo giurato, fin dall’inizio, che non avremmo fatto solo musica, saremmo stati un movimento. Che saremmo stati una voce per chi non è in grado di farsi ascoltare e, in questi tempi difficili, sono grato ancora una volta che Dio ci abbia riuniti”, ha invece aggiunto il collega Wyclef Jean.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ms. Lauryn Hill (@mslaurynhill)