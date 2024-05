Sister Act 3, Whoopi Goldberg ha offerto una parte a Papa Francesco

Papa Francesco farà parte del cast di Sister Act 3? Probabilmente no, ma Whoopi Goldberg ha comunque cercato di coinvolgere il Pontefice come guest star nel sequel del film cult del 1992. Come riportato dalla stampa americana, lo scorso mercoledì l’attrice, che nella pellicola interpreta la cantante Dolores Van Cartier meglio nota come la Suor Maria Claretta del convento di Santa Caterina a San Francisco, ha rivelato il suo tentativo in una puntata del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. In occasione di un’udienza avvenuta nell'ottobre del 2023 in Vaticano, l’interprete premio Oscar ha infatti offerto a Papa Francesco un ruolo nel film Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che uscirà nel 2025. “Immaginate Sister Act e tutte le suore in piedi che aspettano il Papa che esce. Forse accadrà nel mio prossimo film. Chi lo sa? Non si può mai dire, ma siamo in Vaticano. Che ci faccio qui? Perché sono qui? Lo scopriremo”, aveva scritto all’epoca sui social Goldberg. L’attrice non ha rivelato la risposta del Pontefice, la cui partecipazione sembra però piuttosto improbabile. Nel frattempo, Goldberg ha invece promesso che nel cast del nuovo espisodio della saga ritorneranno i compagni del film originale.