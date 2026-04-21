Il Diavolo veste Prada 2, il cast alla première a New York. FOTO

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A New York per la première si è unita alle star protagoniste della pellicola Lady Gaga, che ha un ruolo nel cast e che ha realizzato con Doechii il brano inedito Runway, inserito nella colonna sonora del film. Riuscirà la nuova canzone a far breccia nei cuori del pubblico come Vogue? La storica hit di Madonna del 1990 è diventata col tempo la canzone di riferimento per la pellicola del 2006 e lo è ancora oggi per il nuovo film.

Il Diavolo veste Prada 2, il trailer finale con la canzone originale di Lady Gaga