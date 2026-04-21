Il Diavolo veste Prada 2, il cast alla première a New York. FOTO

Il Diavolo veste Prada 2, sul red carpet a NY Anne Hathaway, Meryl Streep, Lady Gaga. FOTO
Una première che è come una sfilata. Nessuno, del resto, si aspettava di meno dall’anteprima nella Grande Mela del sequel del film che gli appassionati di moda e stile desiderano vedere da quasi vent’anni. Anne Hathaway sceglie il total red, in omaggio al look della prima del cult nel 2006. Lady Gaga punta sull’eleganza del nero. Emily Blunt incarna l’Haute Couture. C’è anche Anna Wintour, icona e fonte d’ispirazione, che alimenta il cortocircuito tra realtà e finzione
A cura di Vittoria Romagnuolo