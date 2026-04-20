People incorona Anne Hathaway come la più bella cover star al mondo

Il nuovo approccio alla carriera

Nell'intervista rilasciata al magazine, Hathaway ha riflettuto sul cambiamento del suo approccio al lavoro dopo aver superato i 40 anni. "Quando ho iniziato – ha spiegato – pensavo che l'essere dura con me stessa mi aiutasse ad essere un'artista migliore. Dopo aver compiuto i 40 ho ingranato una marcia diversa, non mi interessava più vivere una vita problematica, ho scelto di vivere la parte divertente". Una consapevolezza maturata anche grazie al supporto del marito, il produttore Adam Shulman, e dei figli Jonathan e Jack.