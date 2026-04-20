People incorona Anne Hathaway come la più bella cover star al mondo

Il magazine ha nominato l'attrice premio Oscar la "Most Beautiful" nel suo numero speciale 2026. A 43 anni, l'attrice sta vivendo una fase prolifica della sua carriera, con cinque film in uscita quest'anno. Tra questi, spicca il sequel de "Il diavolo veste Prada", atteso nelle sale il 1° maggio
Il magazine People ha assegnato ad Anne Hathaway il titolo di "Most Beautiful" nel suo numero speciale dedicato al 2026. L'attrice, oggi 43enne, figura in copertina e viene indicata dalla rivista come una delle interpreti più richieste di Hollywood, forte di un bilancio che vede cinque pellicole in uscita nel corso dell'anno solare.
Il nuovo approccio alla carriera
Nell'intervista rilasciata al magazine, Hathaway ha riflettuto sul cambiamento del suo approccio al lavoro dopo aver superato i 40 anni. "Quando ho iniziato – ha spiegato – pensavo che l'essere dura con me stessa mi aiutasse ad essere un'artista migliore. Dopo aver compiuto i 40 ho ingranato una marcia diversa, non mi interessava più vivere una vita problematica, ho scelto di vivere la parte divertente". Una consapevolezza maturata anche grazie al supporto del marito, il produttore Adam Shulman, e dei figli Jonathan e Jack.
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Il sequel de Il diavolo veste Prada
Grande attesa circonda l'uscita de Il diavolo veste Prada 2, prevista per il 1° maggio. Hathaway, che riprende il ruolo di Andy Sachs a vent'anni dal primo capitolo, ha sottolineato l'aspetto emotivo del progetto. "A volte si pensa: 'Vorrei tornare indietro nel passato sapendo le cose che so ora' – ha affermato –. Per me questa è stata l'opportunità di essere di nuovo con le stesse persone, tornare in quel mondo con una prospettiva diversa".
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Il cast e il set
Il cast del sequel vede la conferma di Meryl Streep, Stanley Tucci, Tracie Thoms, Tibor Feldman ed Emily Blunt. Le riprese della pellicola si sono svolte nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 20 ottobre 2025, includendo sessioni girate durante la Settimana della moda di Milano. Il film vedrà inoltre la partecipazione di Donatella Versace e Lady Gaga in brevi cameo.
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“Il diavolo veste Prada”, film del 2006 diretto da David Frankel, va in onda su Canale 5 lunedì 8 settembre. Tratta dall'omonimo romanzo di Lauren Weisberger, la pellicola ebbe un grande successo al botteghino e fu molto apprezzata dalla critica. Il film ha avuto anche il merito di rendere celebre, sul grande schermo, Anne Hathaway, la cui carriera ha poi preso definitivamente il volo