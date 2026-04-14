Manca poco all'uscita al cinema de Il Diavolo veste Prada 2, il sequel del cult sul mondo degli addetti ai lavori dell'editoria fashion, e la vigilia dell'evento cinematografico è già una festa per gli amanti della moda e non solo.

Milano risponde all'appuntamento con un takeover de La Rinascente che celebra il film e la sua estetica fiammeggiante.

Dal 14 aprile l'iconico store nel cuore del centro della città, darà al benvenuto ai visitatori e ai fan del film per un'esperienza immersiva da vivere al piano -1, interamente allestito a tema con la pellicola.

Lo show inizia dall'ingresso principale dove i passanti potranno ammirare le installazioni alte quattro metri che raffigurano lo stiletto rosso col tacco a forma di forcone, ormai divenuto simbolo del film.

Si attendono grosse file, naturalmente.

L'allestimento a tema: la redazione di Runway

Mentre prosegue il conto alla rovescia per l'uscita de Il Diavolo veste Prada 2, è ora per i fan del cult del 2006 di dare corpo ai sogni (o agli incubi) più selvaggi: entrare nella redazione di Runway e ascoltare il ticchettio delle scarpe col tacco sul marmo lucidissimo delle stanze della temibile Miranda Priestly.

Un'esperienza possibile per chi passerà per la Rinascente di Milano dal 14 aprile. Al piano -1 si è materializzata la redazione del magazine di moda che fu complice dell'incontro tra Miranda ed Andy Sachs, sullo schermo, Meryl Streep e Anne Hathaway.

Per tre settimane si potrà accedere agli spazi visti nel film, sedere alla scrivania della direttrice di Runway e accedere al leggendario magazzino pieno di creazioni da favola.

Cosa potrete portare a casa? Delle imperdibili t-shirt a tema a edizione limitata, disponibili con la formula blind-box. E tante foto, da scattare e pubblicare sui social.

Lo scatto perfetto riguarda anche le vetrine su cui svettano le décolleté rosse realizzate in collaborazione con Stefano Seletti. Rossa sarà anche l'illuminazione della facciata del palazzo.

Chi non riuscirà a passare per Milano potrà partecipare al lancio del film prendendo parte alla imperdibile première di New York da remoto, trasmessa in diretta streaming da Disney+, evento programmato per il 20 aprile - la diretta streaming inizierà alle 23:30, con replica disponibile a seguire, anche visibile su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

La première milanese, invece, è fissata per il 23 aprile. Tutti gli altri possono già acquistare i biglietti per gli spettacoli regolari, dal 29 aprile.





