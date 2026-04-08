Il pullover, parte di una mini collezione realizzata da Old Navy in omaggio al film cult, è già disponibile al pubblico ad un prezzo accessibile. Anche Meryl Streep è ancora ossessionata da questo capo

Cosa ci lega a Il Diavolo veste Prada? Certamente la moda e il fatto che, per una volta, anche il cinema ne abbia riconosciuto la centralità nella nostra vita di tutti i giorni.

I vestiti hanno un valore e un significato, profondo e stratificato, lo spiegava Miranda Priestly, ovvero Meryl Streep nel film, quando bacchettava e istruiva una giovane Andy Sachs/Anne Hathaway che, per andare al lavoro nella prestigiosa redazione di Runway, aveva indossato, svogliatamente, un maglione azzurro di maglia a trecce, anche un po' infeltrito.

Il famoso maglione ceruleo, uno dei capi più brutti (diciamocelo) ma anche tra i più famosi dell'intero guardaroba del film Il Diavolo veste Prada, è ora stato riproposto in versione estiva da Old Navy, brand del marchio Gap.

Negli Stati Uniti è già disponibile e costa meno di cinquanta dollari.

Il maglione in una delle scene chiave del film cult “Quel maglione non è solo blu, non è turchese, non è lapis, in realtà è ceruleo", dice Miranda Priestly in una delle scene più famose de Il Diavolo veste Prada, caratterizzata da un monologo recitato dalla star statunitense in una maniera impeccabile.

La scena col maglione, che è il vero e propro punto di svolta della trama del film (Andy, la protagonista, capisce che per essere presa sul serio in una redazione di moda deve inziare a vestirsi bene), ha reso leggendario il modesto maglione a trecce.

Con l'uscita de Il Diavolo veste Prada 2, che in Italia arriverà dal 29 aprile, negli store e online cominciano a spuntare gadget e capi di abbigliamento ispirati alla famosa pellicola ed è intile dire che per i fan del film è già scattata la caccia ai prodotti più ambiti.

Old Navy ha lanciato una mini collezione con capi dedicati al film, abbigliamento e accessori casual, molti dei quali arrichiti col la stampa di famose frasi del film.

Il maglione ceruleo ha un posto speciale nella collezione: si tratta di unn pullover realizzato con poco più del 50 per cento di cotone con una piccola pump rossa (simbolo del film) ricamata sul petto.

L'importanza del maglione è stata celebrata anche da Meryl Streep in una delle sue interviste per la promozione del sequel del film.

Per la sua recente apparizione al The Late Show l'attrice ha indossato un maglione ceruleo, molto simile a quello visto nella pellicola, realizzato per lei in cashmere da J.Crew, una mossa studiata con la stylist della star, Micaela Erlanger che conosce il potere del method dressing a Hollywood. Vedi anche Il Diavolo veste Prada 2, il trailer col brano di Lady Gaga

Nella collezione anche t-shirt e borse L'iconica sfumatura cerulea del maglione ha ispirato tutta una serie di capi della collezione "Old Navy x Il Diavolo Veste Prada", dai pantaloni in denim con la gampa larga alla felpa comoda col cappuccio sul cui retro c'è stampata un'altra famosissima frase di Miranda: "Sei pregata di disturbare qualcun altro con le tue domande".

La frase è stampata anche sulle t-shirt, che includono una variante col fondo a fiori, un omaggio a un altro momento indimenticabile della direttrice di Runway, per nulla stupita delle proposte a tema floreale per il numero primaverile della rivista.

Non solo abbigliamento ma anche accessori con diverse borse, che ricordano nel design quelle preferite dai personaggi nel film del 2006.

La borsa modello cartella è ispirata a quelle preferite da Andy, quella squadrata e coi manici a quelle lussuose di Miranda. C'è poi un modello dalla forma allungata che era il preferito da Nigel/Stanley Tucci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Old Navy (@oldnavy) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie