La pubblicazione del trailer finale di uno dei sequel più attesi della stagione cinematografica appena incominciata (per non dire uno dei sequel più attesi in assoluto...) ha mandato in visibilio i fan del cult movie capitanato da Anne Hathaway e Meryl Streep. La distribuzione è prevista a partire dal 29 aprile 2026 nelle sale italiane, mentre il pubblico statunitense dovrà attendere fino al 1° maggio. Ed ecco a voi l'assaggio più succulento, per aumentare un hype che già è alle stelle

A distanza di vent’anni dal debutto che lo ha reso un punto di riferimento nel suo genere, Il Diavolo Veste Prada 2 torna sotto i riflettori con la pubblicazione in rete del trailer finale (che potete guardare in alto, nel video che trovate in testa a questo articolo).

Il sequel prende così forma, segnando uno dei ritorni più attesi del grande schermo, un appuntamento cinematografico a dir poco imperdibile che riporterà in scena Anne Hathaway e Meryl Streep nei ruoli che ne hanno segnato il successo. La distribuzione è prevista a partire dal 29 aprile 2026 nelle sale italiane, mentre il pubblico statunitense dovrà attendere fino al 1° maggio.

La musica come protagonista del lancio

Il nuovo trailer di Il Diavolo Veste Prada 2 non si limita a offrire un’anticipazione visiva della pellicola, ma introduce anche una novità musicale di rilievo. A fare da colonna sonora è Runaway, brano inedito firmato da Lady Gaga e Doechii, presentato per la prima volta proprio in concomitanza con il lancio del film. La presenza di Lady Gaga non si esaurisce sul piano musicale: l’artista farà infatti una breve apparizione nella pellicola, con un cameo che si preannuncia contenuto ma significativo. L’ultima apparizione cinematografica di Lady Gaga risale a Joker: Folie à Deux, distribuito nell’ottobre del 2024.

Una trama tra crisi editoriale e ritorni inattesi

Sotto la regia di David Frankel, il sequel Il Diavolo Veste Prada 2 riporta al centro della narrazione la figura iconica di Miranda Priestly, potente direttrice della rivista di moda Runway. Il personaggio si trova ora ad affrontare le difficoltà legate alla crisi della stampa tradizionale, elemento che introduce un contesto più complesso rispetto al passato. In questo scenario, per aiutarla a gestire uno scandalo, torna in redazione Andrea Sachs, l’ex assistente che, nonostante il tempo trascorso, continua a rappresentare un elemento estraneo rispetto al sofisticato universo della moda.

Accanto a Andrea Sachs ricompaiono anche volti noti come Emily e Nigel, interpretati rispettivamente da Emily Blunt e Stanley Tucci, consolidando un legame diretto con il film originale e rafforzando la continuità narrativa.

Un cast corale per ampliare l’universo narrativo

Il progetto si distingue anche per un cast di supporto particolarmente ricco. Tornano nei loro ruoli Tracie Thoms e Tibor Feldman, già presenti nella prima pellicola. A loro si affiancano nuovi ingressi di rilievo come Kenneth Branagh, Patrick Brammall, Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux e Pauline Chalamet.

L’insieme di questi elementi contribuisce a delineare un sequel che punta a rinnovare l’interesse attorno a un titolo iconico, mantenendo al contempo intatti i riferimenti che ne hanno decretato il successo originario.