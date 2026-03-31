Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e Meryl Streep in Messico

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Prma dell'evento serale le due star de Il Diavolo veste Prada 2 sono state accolte da un caloroso benevuto a Casa Azul dove hanno sfoggiato nuovamente abiti dallo stile cromaticamente opposto. Streep ha sfoggiato l'iconica sfumatura di rosso presente in tutte le locandine del film (il tailleur rosso con la camicia col fiocco in tinta è di Dolce&Gabbana). Hathaway ha scelto il black dress di Schiaparelli, una creazione caratterizzata da frange e maxi decorazione metallica.