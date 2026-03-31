Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway e Meryl Streep in Messico

Il Diavolo veste Prada 2, la sfilata di Anne Hathaway e Meryl Streep in Messico. FOTO
Le due dive di Hollywood, protagoniste di uno dei film più attesi della stagione, hanno dato il via alla promozione della pellicola a Città del Messico. L'incontro coi fan si è svolto in passerella, tra i flash dei fotografi e le modelle in abito glamour. Occhi puntati sui look delle due attrici che sfoggiano uno stile opposto (per non tradire il rapporto dei loro personaggi sul grande schermo)
A cura di Vittoria Romagnuolo