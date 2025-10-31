Halloween, 17 film per bambini da guardare (con tanto divertimento e poca paura)
Da "Hotel Transylvania" a “Monsters & Co.” fino al classico "Hocus Pocus”, ecco le pellicole adatte a un target junior ideali da guardare la notte del 31 ottobre assieme a mamma, papà, zii, nonni, cugini e via dicendo, per celebrare Halloween con un po’ di brivido da horror, ma soft. Ricordate però che è sempre necessario informarsi sull’età consigliata per la visione, espressa sempre dal distributore di ogni titolo cinematografico
A cura di Camilla Sernagiotto