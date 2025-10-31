Halloween, 17 film per bambini da guardare

1/18 ©Webphoto

Questa sera si festeggia la cosiddetta "Notte delle Streghe". Un modo perfetto per celebrarla è guardare un film in famiglia. E, se ci sono bambini in casa, è bene cercare titoli adatti ai più piccoli. Da Hotel Transylvania a Monsters & Co. fino al classico Hocus Pocus, ecco le pellicole adatte a un target junior ideali da guardare la notte del 31 ottobre assieme a mamma, papà, zii, nonni, cugini e via dicendo, per celebrare Halloween con un po’ di brivido da horror, ma soft. Ricordate però che è sempre necessario informarsi sull’età consigliata per la visione.

