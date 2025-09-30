Addio a Renato Casaro, le sue locandine di film indimenticabili. FOTO

L'ultimo dei grandi cartellonisti del cinema è morto a Treviso: avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 26 ottobre: Apprezzato a livello internazionale, è stato il più noto illustratore italiano di manifesti. Li ha realizzati per centinaia di pellicole, lavorando tra gli altri per Coppola, Leone, Bertolucci, Monicelli, Tarantino e collaborato con le più prestigiose major di produzione di Hollywood. Ecco alcune delle sue opere più celebri