È morto Renato Casaro, il pittore del cinema. Aveva 89 anni

llustratore tra i più influenti del cinema mondiale, ha firmato locandine diventate iconiche per film di Leone, Bertolucci, Coppola e Tarantino. Le sue opere hanno segnato l’immaginario visivo di intere generazioni

Renato Casaro è morto nella notte tra il 29 e il 30 settembre all’ospedale di Treviso, dove era ricoverato per una broncopolmonite. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 26 ottobre. Casaro è stato uno degli ultimi grandi illustratori cinematografici italiani, capace di trasformare ogni manifesto in un racconto visivo. Le sue opere hanno attraversato decenni di cinema, diventando parte dell’immaginario collettivo di generazioni di spettatori.

Un segno indelebile nella storia del cinema Nel corso della sua carriera, Casaro ha collaborato con registi come Sergio Leone, Bernardo Bertolucci, Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino, Luc Besson, Giuseppe Tornatore e molti altri. Ha firmato locandine iconiche come C’era una volta in America, Amadeus, Il nome della rosa, L’ultimo imperatore, Il tè nel deserto, Octopussy, Papillon, Lo chiamavano Trinità e Un borghese piccolo piccolo. Ogni manifesto portava la sua firma inconfondibile: un equilibrio tra pittura, narrazione e suggestione.