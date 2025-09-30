È morto Renato Casaro, il pittore del cinema. Aveva 89 anni

Esplora tutte le offerte Sky
Addio a Renato Casaro, autore delle locandine che hanno fatto la storia del cinema

Cinema
©Getty

llustratore tra i più influenti del cinema mondiale, ha firmato locandine diventate iconiche per film di Leone, Bertolucci, Coppola e Tarantino. Le sue opere hanno segnato l’immaginario visivo di intere generazioni

Renato Casaro è morto nella notte tra il 29 e il 30 settembre all’ospedale di Treviso, dove era ricoverato per una broncopolmonite. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 26 ottobre. Casaro è stato uno degli ultimi grandi illustratori cinematografici italiani, capace di trasformare ogni manifesto in un racconto visivo. Le sue opere hanno attraversato decenni di cinema, diventando parte dell’immaginario collettivo di generazioni di spettatori.

Un segno indelebile nella storia del cinema

Nel corso della sua carriera, Casaro ha collaborato con registi come Sergio Leone, Bernardo Bertolucci, Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino, Luc Besson, Giuseppe Tornatore e molti altri. Ha firmato locandine iconiche come C’era una volta in America, Amadeus, Il nome della rosa, L’ultimo imperatore, Il tè nel deserto, Octopussy, Papillon, Lo chiamavano Trinità e Un borghese piccolo piccolo. Ogni manifesto portava la sua firma inconfondibile: un equilibrio tra pittura, narrazione e suggestione.

L’eredità e il riconoscimento tardivo

Nel 2024, Casaro ha donato una parte importante della sua produzione al Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso, che gli ha dedicato una sala permanente. In quell’occasione, il blog Art is Line lo ha definito “l’ultimo uomo che ha dipinto il cinema”, un titolo che riassume perfettamente il suo ruolo nella storia dell’illustrazione cinematografica. Nonostante il suo lavoro fosse noto in tutto il mondo, il riconoscimento istituzionale è arrivato solo negli ultimi anni. Oggi, con la sua scomparsa, si chiude un capitolo irripetibile della cultura visiva legata al cinema.

