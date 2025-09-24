Claudia Cardinale, i look iconici per ricordare la grande attrice

7/15 ©Getty

Cardinale ha saputo sempre alternare i ruoli e gli stili. Nei western di Sergio Leone era una donna libera e ribelle, accanto a Brigitte Bardot in Le pistolere mostrava un lato ironico e sensuale. Indossò corsetti e abiti monumentali, ma seppe anche abbandonare gioielli importanti quando non li sentiva più suoi. In questa foto del 2003 il suo stile raffinato presenzia al tributo a Daniel Toscan du Plantier alla cena al Royal Palace per il Terzo Marrakech Film Festival. Eleganza senza tempo e portamento regale confermarono la sua aura di icona di stile globale