Addio a Claudia Cardinale, i look iconici per ricordare la grande attrice. FOTO
La diva che si è spenta a Parigi lascia dietro di sé un patrimonio indelebile non solo nel cinema ma anche nello stile. È infatti riuscita ad attraversato epoche e linguaggi culturali, trasformandosi in un punto di riferimento tanto per i grandi registi quanto per i maestri della moda. Amata da Giorgio Armani a Yves Saint Laurent, ha incarnato un’eleganza senza tempo, capace di fondere sensualità e raffinatezza. Riviviamo insieme alcuni dei suoi outfit più indimenticabili
A cura di Camilla Sernagiotto