Morta Claudia Cardinale, chi sono i figli Patrick e Claudia

Claudia Cardinale, morta martedì 23 settembre all’età di 87 anni a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva, ha lasciato i due figli, Patrick e Claudia. L’attrice, una delle più grandi interpreti degli anni Sessanta, aveva avuto il primo figlio il 19 ottobre 1958, a Londra, dopo una vicenda dolorosa. Quando aveva 16 anni, infatti, era stata violentata a Tunisi. “Un uomo che non conoscevo, molto più grande di me, mi costrinse a salire in auto e mi violentò”, aveva raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. In seguito alla violenza, Cardinale era rimasta incinta e aveva scelto di portare avanti la gravidanza. “Neanche per un attimo pensai a disfarmi della mia creatura!”. Quando l’uomo era venuto a conoscenza della gestazione, aveva tentato di obbligare l’attrice a interromperla, ma lei non gli aveva dato seguito. Grazie al sostegno dei genitori e della sorella Blanche, infatti, Cardinale aveva cresciuto il bambino che tuttavia, per molti anni, non aveva saputo di essere suo figlio, bensì un suo fratello minore: il tutto “per ragioni d’immagine”. Come aveva svelato lei in un’intervista a Enzo Biagi, “Era necessario. Il coraggio viene fuori quando è necessario”. All’epoca, infatti, l’Italia stigmatizzava ancora le vittime di violenza. Per proteggere l’immagine dell’attrice e la serenità del bambino, il produttore cinematografico Franco Cristaldi, che all’epoca era anche il compagno di Cardinale, aveva gestito la vicenda con grande discrezione. All’insaputa di lei, aveva addirittura strappato le lettere inviate dal padre biologico di Patrick per cercare di riconoscere il bambino. Cresciuto tra l’Italia e l’America, il figlio ha poi intrapreso una carriera lontana dai riflettori, diventando un affermato designer di gioielli a New York, dove ha lavorato per oltre 15 anni. Negli anni Settanta Patrick ha reso Cardinale nonna per la prima volta con la nascita di Lucilla.