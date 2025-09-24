Morta Claudia Cardinale, chi sono i figli Patrick e Claudia

L'attrice, morta martedì 23 settembre all’età di 87 anni, aveva avuto il figlio dopo una violenza subita a Tunisi quando aveva solo 16 anni. All'epoca l'Italia stigmatizzava le vittime, ma lei aveva scelto con determinazione di portare avanti la gravidanza. Anni dopo, dall'amore con il regista Pasquale Squitieri, era poi nata la figlia
Claudia Cardinale, morta martedì 23 settembre all’età di 87 anni a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva, ha lasciato i due figli, Patrick e Claudia. L’attrice, una delle più grandi interpreti degli anni Sessanta, aveva avuto il primo figlio il 19 ottobre 1958, a Londra, dopo una vicenda dolorosa. Quando aveva 16 anni, infatti, era stata violentata a Tunisi. “Un uomo che non conoscevo, molto più grande di me, mi costrinse a salire in auto e mi violentò”, aveva raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. In seguito alla violenza, Cardinale era rimasta incinta e aveva scelto di portare avanti la gravidanza. “Neanche per un attimo pensai a disfarmi della mia creatura!”. Quando l’uomo era venuto a conoscenza della gestazione, aveva tentato di obbligare l’attrice a interromperla, ma lei non gli aveva dato seguito. Grazie al sostegno dei genitori e della sorella Blanche, infatti, Cardinale aveva cresciuto il bambino che tuttavia, per molti anni, non aveva saputo di essere suo figlio, bensì un suo fratello minore: il tutto “per ragioni d’immagine”. Come aveva svelato lei in un’intervista a Enzo Biagi, “Era necessario. Il coraggio viene fuori quando è necessario”. All’epoca, infatti, l’Italia stigmatizzava ancora le vittime di violenza. Per proteggere l’immagine dell’attrice e la serenità del bambino, il produttore cinematografico Franco Cristaldi, che all’epoca era anche il compagno di Cardinale, aveva gestito la vicenda con grande discrezione. All’insaputa di lei, aveva addirittura strappato le lettere inviate dal padre biologico di Patrick per cercare di riconoscere il bambino. Cresciuto tra l’Italia e l’America, il figlio ha poi intrapreso una carriera lontana dai riflettori, diventando un affermato designer di gioielli a New York, dove ha lavorato per oltre 15 anni. Negli anni Settanta Patrick ha reso Cardinale nonna per la prima volta con la nascita di Lucilla.
LA FIGLIA CLAUDIA NATA DALL'AMORE PER IL REGISTA PASQUALE SQUITIERI
Il 28 dicembre 1966, Claudia Cardinale aveva sposato Franco Cristaldi in segreto ad Atlanta, negli Stati Uniti, dopo una relazione vissuta nell’ombra a causa dell’impossibilità del produttore di divorziare dalla precedente moglie. I due si erano poi separati nel 1975. Nello stesso anno, l’attrice aveva conosciuto il regista napoletano Pasquale Squitieri, noto per il cinema di denuncia sociale e con il quale aveva intessuto un legame artistico e personale per 25 anni. Da quell’unione era nata la figlia Claudia, che a sua volta nel 2013 aveva dato alla luce il secondo nipote dell’attrice, Milo.
I RICONOSCIMENTI ALLA DIVA
Nel corso della sua lunga carriera, Claudia Cardinale ha ricevuto numerosi riconoscimenti, compresi cinque David di Donatello, cinque Nastri d'Argento, tre Globi d’Oro, il Premio Pasinetti alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, una Grolla d'Oro e il Premio Barocco. A livello internazionale ha inoltre ricevuto il Leone d’Oro alla Carriera alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, l'Orso d'Oro al Festival di Berlino, il Premio Lumière e molti altri premi che hanno consacrato la sua statura artistica. Ancora, nel 2011 il Los Angeles Times l’ha inserita tra le 50 donne più belle della storia del cinema, il riconoscimento simbolico di un fascino che nonostante il passare degli anni non ha mai davvero conosciuto il cammino del tempo.
