Claudia Cardinale, le reazioni nel mondo alla morte dell'attrice

L'attrice, 87 anni, è scomparsa martedì 23 settembre nella sua casa di Nemours, vicino Parigi, circondata dai figli. I tributi del mondo dello spettacolo e della politica

Claudia Cardinale, una delle ultime dive del Novecento, si è spenta nella sua casa alle porte di Parigi martedì 23 settembre. Ecco i tributi che, sui social, le sono stati dedicati. Emmanuel Macron "Claudia Cardinale incarnava una libertà, una visione e un talento che hanno contribuito in modo determinante alle opere dei più grandi, da Roma a Hollywood, fino a Parigi, che scelse come patria. Noi francesi porteremo sempre nel cuore questa stella italiana e mondiale, per l'eternità del cinema", queste le parole che Emmanuel Macron ha affidato a X.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Alessandro Gassman "Da oggi c’è meno bellezza nel mondo. Claudia Cardinale, che ho avuto la fortuna di incontrare , era una persona accogliente, con un sorriso ed una gentilezza indimenticabili. Rip", ha scritto su Instagram Alessandro Gassmann.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Gassmann Official (@alessandro_gassmann_official) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Vasco Rossi Anche Vasco Rossi ha voluto ricordare Claudia Cardinale, scrivendo su Instagram: "Grazie Claudia per la tua grande bellezza e per il tuo grande talento… che hanno segnato la storia del cinema mondiale. … Sei la Cardinale e non morirai mai!".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Luisa Ranieri Luisa Ranieri ha postato su Instagram un ritratto di Claudia Cardinale, rendendole così omaggio.

Luca Tommassini "Ci ha lasciati Claudia nostra. L'attrice, icona degli anni Sessanta, è morta all'età di 87 anni nella sua casa a Nemours, vicino a Parigi, ci ha fatto innamorare di lei e del nostro cinema italiano… grande attrice e grande donna… R.I.P. diva", ha scritto il coreografo Luca Tommassini.