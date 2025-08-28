Thunderbolts, cast del film disponibile in streaming su Disney+. FOTO

Thunderbolts, il cast del film disponibile in streaming su Disney+. FOTO
Da Florence Pugh a Sebastian Stan, da David Harbour a Wyatt Russell, scopriamo chi sono tutti gli interpreti della pellicola Marvel che riunisce una squadra di anti-eroi, seguendo le vicende di personaggi disfunzionali e disillusi ed esplorando le loro missioni pericolose e i confronti con i rispettivi passati oscuri. Dopo l’uscita al cinema, il film è ora disponibile anche in streaming su Disney+
A cura di Camilla Sernagiotto