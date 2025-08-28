Thunderbolts, cast del film disponibile in streaming su Disney+. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Thunderbolts, il cast del film disponibile in streaming su Disney+. FOTO

Cinema fotogallery
11 foto
©Webphoto

Da Florence Pugh a Sebastian Stan, da David Harbour a Wyatt Russell, scopriamo chi sono tutti gli interpreti della pellicola Marvel che riunisce una squadra di anti-eroi, seguendo le vicende di personaggi disfunzionali e disillusi ed esplorando le loro missioni pericolose e i confronti con i rispettivi passati oscuri. Dopo l’uscita al cinema, il film è ora disponibile anche in streaming su Disney+

A cura di Camilla Sernagiotto

    Spettacolo: Ultime notizie

    Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

    live Cinema

    Oggi in Concorso George Clooney in Jay Kelly di Noah Baumbach con Adam Sandler, Alba...

    Giuliano Sangiorgi chiude la Festa del Cinema di Mare. VIDEO

    Cinema

    Si è chiusa con un ospite d’eccezione, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, la...

    Taylor Swift e Travis Kelce, il post di fidanzamento è da record

    Spettacolo

    Oltre due milioni e mezzo di persone hanno ricondiviso l’annuncio di fidanzamento della coppia,...