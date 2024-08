Paradox Effect, cosa sapere del thriller con Olga Kurylenko al cinema

Karina (l'attrice ucraina Olga Kurylenko), è una madre che sta crescendo da sola, tra mille difficoltà, la figlia Lucy per la quale ha cambiato vita mettendosi alle spalle una vita di dipendenze e abusi di droghe. La donna, che fa più lavori, tornando a casa a tarda notte, assiste involontariamente all'omicidio di un uomo , assassinato da un proiettile sparato col silenziatore. L'uomo che ha premuto il grilletto, Coveck, (l'attore inglese Oliver Trevena, che ha recitato recentemente in film come The Plane e The Bricklayer) l'ha vista bene in faccia e la cattura costringendola a seguirlo in una notte che si rivelerà per entrambi infernale. Al centro dello scontro, che diventa presto armato e pericoloso, c'è una valigetta piena di droga e i figli di entrambi , tenuti in ostaggio dalla malavita locale . A guidare le mosse dei due protagonisti c'è Silvio , il boss del posto interpretato dall'attore Harvey Keitel , che minaccia le vite di tutti. Sempre che la missione ordinata dal boss non si tramuti in una spietata vendetta contro di lui.

Un thriller girato a Bari

Il trailer ufficiale di Paradox Effect, una pellicola girata da Scott Weintroub su un soggetto dell'italo-canadese del regista e produttore Ferdinando dell'Omo - che ha anche scritto la sceneggiatura del thriller insieme ad Andrea Iervolino e Samuel Bartlett - mostra alcune sequenze coi protagonisti in azione in quella che è a tutti gli effetti una notte ad altissimo tasso di adrenalina.

Una storia action thriller tradizionale che prova quanto è facile per gli innocenti cadere nella rete di un universo criminale di cui non sospettano nemmeno l'esistenza.

Karina è una madre determinata a riscattare il suo passato ma l'avventura notturna al seguito del killer la riporta indietro nel tempo in quell'ambiente animato da spacciatori e tossici che ha frequentato nella sua giovinezza difficile.

La ex Bond Girl va avanti per la sua strada cinematografica nella quale è stata scelta molte volte per ruoli d'azione nei quali è sempre efficace.

Nel cast figurano, in ruoli secondari, alcuni volti del cinema italiano. Tra questi: Romano Reggiani, Andrea Garofalo, Valentina Rossi, Lucia Zotti, Michelangelo Napoli e Stella Addario.

La pellicola è stata girata nel 2023 in Puglia, a Bari, su un set in cui hanno lavorato molti professionisti pugliesi.

La città, ripresa di notte per ragioni di trama, mostra il suo lato tranquillo e misterioso, fatto di angoli isolati e strade da percorrere a tutta velocità. Nel trailer ufficiale sono state incluse alcune delle riprese aeree del centro abitato illuminato dalle luci della notte.