Trap, il trailer italiano e cosa sapere sul thriller di Shayamalan

A poco più di un mese dall'uscita nelle sale italiane, dove è atteso per il 7 agosto , Warner Bros. Pictures ha diffuso un nuovo trailer , quello ufficiale in italiano , di Trap , il thriller d'azione scritto e diretto da M. N. Shyamalan di cui era già disponibile un primo trailer che anticipava le atmosfere tese del film. La pellicola, che vede come protagonista Josh Hartnett , si annuncia come uno dei titoli più attesi dell'estate. L'attore di Pearl Harbor e Oppenheimer non ha mai messo così tanta paura.

Un concerto di musica pop da cui è impossibile scappare , una situazione in cui nessuno vorrebbe trovarsi, nemmeno il protagonista, Josh Hartnett , alias Cooper , che sa di essere braccato dalla polizia che sta cercando, tra il pubblico, un pericoloso serial killer soprannominato “Il macellaio” . Cooper, che è il padre di Jody (la giovane Ariel Donoghue) ma che è anche un uomo che, segretamente, è un assassino seriale, apprende di essere in serio pericolo di essere scoperto e catturato dalla polizia a un concerto di musica pop dove si trova con sua figlia. La presenza della polizia, che sta inspiegabilmente e circondando il palazzetto dove si svolge l'evento dal vivo, insospettisce l'uomo che è costretto ad agire rapidamente per salvarsi . Nessuno può uscire dalla struttura e nessuno si salverà, questo, almeno, sembra essere il piano macabro del protagonista che tenta la sua ultima mossa. Il trailer, oltre due minuti di montato, svela l'abilità dell'attore nel far percepire la sua metamorfosi poco a poco. Sotto l'aspetto di una persona normale può celarsi il più spietato degli assassini. Per M. Night Shayamalan è una nuova frontiera del terrore.

Nel cast Saleka, la figlia di M. Night Shayamalan

“Da qui non si scappa” recita il trailer di Trap, un film il cui titolo si traduce letteralmente con “trappola" e che non ha niente a che vedere col genere musicale amato dalla Generazione Z.

L'artista che si esibisce sul palco del concerto dove si svolgono gli eventi, è più una popstar tutta lustrini in stile Dua Lipa.

Lady Raven, questo il nome della stella della musica della storia, nel film ha il volto (e la voce) di Saleka Shyamalan, la figlia dell'autore di origini indiane, classe 1996, attrice e cantante nella vita vera.

Saleka ha contribuito al film occupandosi delle canzoni originali composte per la pellicola che saranno pubblicate da Columbia Records. Non è la prima volta per la figlia del maestro dell'horror contemporaneo: qualche anno fa, ha collaborato per la soundtrack di Old, pellicola del 2019.

Trap uscirà negli Stati Uniti il 2 agosto distribuito da Warner Bros. Shayamalan ha parlato del film in prima persona sul palco del CinemaCon di Las Vegas dello scorso aprile in un panel a cui ha partecipato anche sua figlia Saleka. Entrambi hanno posato per ritratti di famiglia a cui si è unita anche Ishana Night Shayamalan, altra figlia dell'autore, anche lei regista, al cinema dallo scorso 6 giugno con The Watchers – Loro ti guardano (LA RECENSIONE), horror fantastico con Dakota Fanning.