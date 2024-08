Marvel festeggia 85 anni con scene inedite dei prossimi film

Cinema

Deadpool & Wolverine al cinema, tutto quello che c'è da sapere

Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono nuovamente nei panni dei due supereroi per uno dei film più attesi dell’anno. A distanza di circa sei anni dall’uscita di Deadpool 2, il cinecomic arriva sul grande schermo dal 24 luglio, con il solito mix di azione e risate. Dal cast alla trama, ecco cosa sappiamo

Il 24 luglio arriva al cinema Deadpool & Wolverine, in cui Ryan Reynolds e Hugh Jackman riprendono i panni dei due amatissimi supereroi. Il film (34esimo del Marvel Cinematic Universe) è diretto da Shawn Levy, al suo terzo lavoro con Ryan Reynolds dopo Free Guy - Eroe per gioco e The Adam Project, usciti rispettivamente nel 2021 e nel 2022. L'atteso cinecomic arriva a circa sei anni dall’uscita di Deadpool 2, di cui è un sequel. Ecco tutte le curiosità

UN FILM VIETATO AI MINORI - Deadpool & Wolverine negli Usa, dove uscirà il 26 luglio, sarà vietato ai minori. È il primo film del MCU con la cosiddetta classificazione R (divieto per under 17 non accompagnati). "Ci sono un po' di parolacce e un po' di sangue, ma il film è incredibilmente emozionante", ha detto il regista Shawn Levy