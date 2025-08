11/15 ©Webphoto

Anche Il cammino per Santiago è un film del figlio Emilio Estevez e attinge a racconti tratti da Off the Road: a Modern-day Walk Down the Pilgrim's Route into Spain di Jack Hitt. La pellicola è dedicata al padre di Martin Sheen, Francisco Estevez. L’attore è Tom Avery, un oftalmologo che arriva in Francia per recuperare le spoglie del figlio deceduto durante una tormenta mentre stava percorrendo il Cammino di Santiago. Arrivato sul posto, l’uomo decide di proseguire il pellegrinaggio con le ceneri del figlio