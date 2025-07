Superman, eletto a New York con un contest il sosia di Krypto

L'estate di Superman , la pellicola targata DC Studios di James Gunn con David Corenswet nei panni dell'Uomo d'acciaio, procede alla grande, in sala e fuori. L'entusiasmo per il lungometraggio da parte del pubblico ha trascinato i fan del film a New York per uno speciale appuntamento dedicato a Krypto , il cane dotato di poteri speciali che è un grande protagonista dell'ultima versione cinematografica delle storie a fumetti dell'Uomo d'acciaio. La Grande Mela, che in questa stagione è stata già cornice di altri popolari contest dedicati ai divi del grande schermo, ha fatto da sfondo a una gara davvero speciale . L'obiettivo? Trovare il sosia di Krypto tra i quattrozampe di New York. L'iniziativa, che è divetata virale sui social, ha riunito a Hudson Yards circa cinquanta adorabili cani , tutti vestiti con l'iconico mantello rosso del piccolo eroe, che nel film è un irresistibile combinaguai. Il contest ha incoronato Sofia , una cagnolina di Brooklyn straordinariamente somigliante all'originale, che però non è un cane vero ma è un personaggio creato in CGI. Sofia ha portato a casa un premio di mille dollari più la possibilità di donare una cifra di 2.500 dollari a una clinica veterinaria, cifra messa a disposizione da Pumpkin Pet Insurance che ha ideato l'iniziativa pubblicizzandola in città con i classici volantini. I fan del film poi sono arrivati anche da lontano, quando l'evento è apparso anche sui social.

Krypto, la star di Superman di James Gunn

Quando Sofia, la cagnolina di Brookyn che ha vinto il contest per il sosia di Krypto the Superdog, ha sfoderato la sua mossa segreta, ovvero quando ha inclinato la testa alzando un solo orecchio, come fa il quattrozampe nel film quando si mette in ascolto dei comandi del padrone, ha posto le basi per la sua vittoria del contest sugli altri partecipanti. Sono state la sua somiglianza fisica col cane del film e anche le sue espressioni facciali a convincere i giudici a scrivere il verdetto finale.

Il contest per il sosia di Krypto, tuttavia, non ha incoronato solo il cane più simile a quello del cinecomic ma anche quello meno somigliante, che ha portato a casa a sua volta la cifra di mille dollari.

In pratica, l'evento di New York è stato organizzato con lo scopo di riunire nello stesso posto tutti gli amanti dei cani che hanno colto l'occasione per mascherare con mantelli e graziose scarpette rosse i loro cuccioli. E parlare al pubblico dei superpoteri dei loro migliori amici, naturalmente.

L'iniziativa collegata al film di DC Studios, non ufficiale, si inserisce nella scia di look-alike contest che hanno catturato l'attenzione del pubblico già da molti mesi. Il primo degno di nota è stato quello organizzato a New York dai fan di Timothée Chalamet (a cui presenziò perfino il vero attore), poi ci sono stati quelli per trovare il sosia di Paul Mescal a Dublino, quello di New York per i sosia di Jeremy Allen White, quello di Dallas per i sosia di Glen Powell, quello in California aperto alle sosia di Zendaya e anche quello dedicato ai sosia di Pedro Pascal.

Col suo contest dedicato, Krypto ufficializza il suo status di celebrità, cosa che è apparsa chiara fin da subito, ovvero da quando James Gunn svelò di aver introdotto il Supercane nel film.

Il debutto della pellicola nelle sale ha confermato che il personaggio è la vera mascotte, nonché il valore aggiunto del film. Grazie a Krypto, e ai racconti di Gunn del suo vero cane Ozu che ha ispirato la scrittura del personaggio, le ricerche per le adozioni di cani dai rifugi negli Stato Uniti sono aumentate di oltre il 500 per cento. Effetto Superman, è il caso di dire.