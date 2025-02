8/12 ©IPA/Fotogramma

LIZZE BROADWAY (SHIRLEY) - Fra le colleghe di lavoro di Lainy c’è Shirley, che come Dave - con una sana dose di ironia - prova a tenere Lainy con i piedi per terra. A interpretarla è Lizze Broadway, attrice nota soprattutto per il ruolo di Emma Meyer nella serie Gen V. Ventisei anni, ha già partecipato a molte serie tv di successo come The Rookie, Splitting Up Together e Here and Now, e ha prestato il volto al personaggio di Stephanie Stifler nel film commedia American Pie Presents: Girls' Rules