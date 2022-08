La fedeltà al materiale originale, vincitore di un Tony Award (l’Oscar del teatro), sembra garantito dalla presenza dello stesso Karam in cabina di regia. Il drammaturgo americano esordisce così sul grande schermo dopo aver riscosso diversi plausi per il suo lavoro sul palcoscenico, anche con altre opere che sembravano avere già un potenziale respiro cinematografico. Si pensi per esempio a Sons of the Prophet, la pièce di Karam precedente a quella da cui è stato tratto il film, che come quest’ultima prestava grande attenzione alle dinamiche familiari.

Per chi ama i film dall’impianto teatrale come Carnage di Roman Polanski ma anche gli horror dove forse i fantasmi più spaventosi alla fine sono quelli che abbiamo dentro, The Humans sembra proprio il film giusto. L’adattamento dell’apprezzata opera teatrale di Stephan Karam arriverà il 12 agosto su MUBI dopo aver riscosso interesse già nella sua anteprima mondiale al Toronto Film Festival del 2021 e, a giudicare dal trailer, sembra promettere bene.

The Humans, I fantasmi di cui dovremmo avere paura sono quelli del nostro passato

La storia di The Humans è quella di una famiglia americana che si riunisce per festeggiare la Festa del Ringraziamento in una fatiscente casa di Manhattan e si disintegra lentamente, a colpi di discussioni sempre più animate e di momenti funestati dall’aleggiare costante di presenze sovrannaturali.

The Humans porta Cechov nel mondo del cinema di paura contemporaneo e sembra appartenere a buon diritto a quel nuovo filone di horror “d’autore”, in grado di usare tutti i cliché del genere per raccontare i veri traumi e le reali ansie della società in cui viviamo. Le relazioni sempre più complicate in un mondo individualista, la precarietà, i continui dubbi che possono trascinare qualcuno alle soglie del complottismo questi sono i mostri che ci portiamo dentro e che acuiscono le differenze tra noi.

A distruggere la famiglia Blake sarà alla fine più l’incomunicabilità tra persone tanto diverse o la presenza ectoplasmatica?

Nell’attesa di scoprirlo da soli, potete guardare il trailer del film The Humans nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Del cast del film fanno parte il lanciatissimo Steven Yeun (già alle prese con zombie e presenze misteriose in The Walking Dead e Nope) oltre a un’inedita Amy Schumer, lontana dai personaggi comici che le hanno dato la fama. Tutti riuniti per un film girato quasi completamente in interni che promette di portare paura e inquietudine fin dentro casa.