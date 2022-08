Nope, una clip esclusiva del film con Daniel Kaluuya. VIDEO

Da giovedì 11 agosto arriva nei cinema italiani Nope, il nuovo fanta-horror diretto dal regista Premio Oscar Jordan Peele. Nell'attesa, ecco un video in esclusiva per Sky TG24

Accolto con entusiasmo dalla critica americana, in special modo dal New York Times e dal New Yorker, Nope arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dall'11 agosto. Dopo Scappa - Get Out (201/), opera premiata con l'Oscar per la miglior sceneggiatura, e Noi- Us (2019), terrificante riflessione sulla figura del doppelganger, il regista e attore Jordan Peele firma Nope, originale e perturante film che mescola il vestern, l'horror e la fantascienza-

Nel cast ci sono Daniel Kaluuya (premio Oscar per Judas and the Black Messiah) che aveva già lavorato con Peele in Get Out, affiancato da Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street; Alice) e dal candidato all'Oscar® Steven Yeu) (Minari; Okja)