Nope, ecco una nuova clip dal film di Jordan Peele a tema UFO e mister

Universal Pictures ha appena svelato un nuovo assaggio della nuova pellicola attesa per l'11 agosto. In questa clip vediamo i due protagonisti, Em e OJ, mentre discutono della strana apparizione sopra il loro ranch. Il cast riunisce Peele con il premio Oscar Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar Steven Yeun (Minari, Okja)

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

È appena uscita una nuova clip tratta dell'attesissimo film “Nope”, la pellicola di Jordan Peele che uscirà nelle sale tra pochi giorni, anzi ormai possiamo dire tra poche ore dato che parliamo dell'11 agosto.

Universal Pictures ha appena svelato un nuovo assaggio di questo misterioso film: nella clip (che potete vedere nel video in alto, in testa a questo articolo) vediamo i due protagonisti, Em e OJ, mentre discutono di una strana apparizione avvistata sopra il loro ranch.



A metà tra un horror e un film di sci-fi, “Nope” è una delle uscite più attese dell'estate 2022.

“Questo film è dichiaratamente una pellicola di fantascienza” scrive la giornalista Cecilia Uzzo in un recente articolo apparso su Wired Italia, aggiungendo che il motivo per cui “Nope” si annovera ai film fantascientifici è chiaro: “il pericolo, in questo caso, arriva dal cielo: il predatore è un UFO”. Tuttavia la giornalista nota come Peele si è riuscito a riscrivere i canoni di un genere, “ripescando tra i classici sci-fi anni '50 (poi superati da 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick) e mescolandoli in una lezione di cinema che evoca anche John Carpenter, George A. Romero e il più moderno M. Night Shyamalan”.

Potete guardare la nuova clip del film “Nope”, appena diffusa dai canali ufficiali di Universal Pictures, nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



L’horror diventa un genere sempre più votato al cambiamento sociale

approfondimento Nope, il trailer italiano del film horror diretto da Jordan Peele Come recentemente ha detto Kevin Bacon riferendosi al film di genere horror (e sottogenere slasher) di cui è protagonista - ossia “They/Them” - “ci è voluto molto tempo per capire che l’horror può avere messaggi positivi con storie di ingiustizia sociale. Così tanto del genere è costruito sulla morale e sulle credenze religiose. Penso sia davvero potente che negli ultimi anni abbiamo iniziato a capovolgerlo e che ora vediamo l’horror usato come strumento per il cambiamento”. Queste parole, pronunciate da Bacon per difendere la pellicola LGBTQ+ firmata da Blumhouse (che parla di orrori che accadono in un campo di ricondizionamento per persone omosessuali e non binarie) valgono perfettamente anche per “Nope”. A differenza dei precedenti film di Jordan Peele (Scappa – Get Out e Noi – Us), che sono thriller psicologici in cui la denuncia del razzismo è chiarissima, questa sua nuova prova fa passare il messaggio sociale in maniera più sottile, ma non per questo meno incisiva, anzi. “In Nope il tema del razzismo c’è, ma è molto più sottile, conferendo alla definizione di «horror con messaggio sociale» della cinematografia di Jordan Peele una nuova dimensione” scrive su Wired l’esperta di cinema Cecilia Uzzo.



Il cast

approfondimento Nope: trailer del nuovo film di Jordan Peele “Nope” riunisce sullo stesso set Peele e il premio Oscar Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar Steven Yeun (Minari, Okja). Ci sono anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection).



“Nope” è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (Noi, Candyman) assieme a Jordan Peele per Monkeypaw Productions.



La nuova clip si intitola “Che cosa hai visto?”

approfondimento Nope, nuovo film di Jordan Peele: poster e cast Questo nuovo estratto del film che viene svelato in rete a pochi giorni dall'uscita nelle sale cinematografiche si intitola “Che cosa hai visto?”. Proprio questa è la domanda iniziale con cui comincia il video, con l'interrogativo di uno dei personaggi che pone la domanda all'altro. Quest'ultimo risponde in questa maniera: “Era grande, molto. Non so che aspetto avesse. Era veloce, troppo veloce, silenzioso per essere un aereo”. E a quel punto la donna, il secondo personaggio, risponde: “Stai dicendo per caso quello che penso?”.

Il riferimento a un oggetto non identificato, ossia un UFO, è lapalissiano ormai...



Potete guardare la nuova clip del film “Nope”, appena diffusa dai canali ufficiali di Universal Pictures, nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.