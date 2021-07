Nope, nuovo film di Jordan Peele: poster e cast

Terzo film in arrivo nel 2022 per il regista premio Oscar Jordan Peele, che ritrova sul set Daniel Kaluuya, protagonista di “Get Out”

Un anno d’attesa, nel corso del quale si avranno di certo ulteriori informazioni. Per ora non si sa nulla della trama della pellicola, della quale ci si attende una sinossi, insieme con un teaser trailer, nei prossimi mesi, magari in autunno.

A novembre 2020 abbiamo scoperto la data d’uscita del nuovo film di Jordan Peele , il cui titolo, insieme con un intrigante poster, sono stati annunciati dal celebre regista premio Oscar sui propri social. Il titolo del suo terzo lavoro dietro la macchina da presa è “Nope”. Universal lo ha già calendarizzato, annunciando il 22 luglio 2022 per l’uscita in sala. Un periodo alquanto ricco, considerando come Warner Bros abbia previsto per il 15 luglio l’uscita di “Animali Fantastici 3”.

Nope, il cast

Jordan Peele si occuperà a tutto tondo di “Nope”, così come avvenuto in passato per le altre due pellicole di enorme successo presentate: “Get Out” e “Us”. Oltre a dirigere il film, sarà anche sceneggiatore e produttore, attraverso la sua Monkeypaw Productions.

Il poster offre un primo sguardo a quella che sarà l’atmosfera del film, anche se la notizia più importante è probabilmente l’annuncio del cast. Ci sarà il ritorno di Daniel Kaluuya, fatto che ha entusiasmato i fan di Peele. In tanti ipotizzano un collegamento con “Get Out” e “Us”, considerando come le due pellicole condividano lo stesso universo narrativo.

Si attende, dunque, di scoprire il nome del personaggio interpretato dall’attore premio Oscar. Potrebbe trattarsi di Chris (“Get Out”), il che farebbe esultare tutti gli appassionati di Peele, estasiati dalle sue due prime opere. Al suo fianco spazio per Steven Yeun, attore ben noto per “The Walking Dead” e “Minari” e Keke Palmer, già vista in “Scream”.

Get Out e Us

Giunto al cinema nel 2017, “Get Out” ha rappresentato un clamoroso esordio da regista per Jordan Peele. Premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, con candidature per miglior film, regista e attore protagonista.

Volendo riassumere in breve la trama, Chris è un giovane afroamericano preoccupato all’idea di conoscere la famiglia della sua fidanzata Rose. Crede che il colore della sua pelle possa renderli nervosi ma, rassicurato da lei, accetta di restare qualche giorno nella loro tenuta. Sensazioni alquanto strane si alternano ma il protagonista ritiene che il tutto sia da imputare alla natura interraziale del rapporto con Rose. Ben presto, però, avrà modo di scoprire un terrificante segreto.

“Us” è invece uscito al cinema nel 2019. Stavolta la protagonista è Adelaide, interpretata da Lupita Nyong’o. Quest’ultima torna nella casa sulla spiaggia dove è cresciuta. È un luogo dal quale si è tenuta alla larga per molto tempo. I ricordi che ne ha sono traumatici. Accompagnata da marito e figli, si ritrova a vivere un incubo senza fine. Quattro sconosciuti mascherati si presentano alla loro porta. Quando i loro volti vengono mostrati, una verità indicibile verrà a galla.