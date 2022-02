Nope: trailer del nuovo film di Jordan Peele

Il trailer ufficiale di Nope , terzo lungometraggio di Jordan Peele , svela finalmente la data di uscita della nuova opera dell'apprezzato regista statunitense il cui cinema, a metà tra horror e thriller, fortemente contemporaneo, lo ha reso uno degli autori più interessanti in circolazione. Nope debutterà nelle sale Usa il prossimo 22 luglio ; non ci sono informazioni specifiche riguardo la distribuzione del film nel nostro Paese ma il titolo arriverà certamente anche in Italia, come i precedenti Scappa - Get Out e Us - Noi.

La trama: il mistero del miracolo cattivo

Un trailer di oltre due minuti che non rivela granché ma che instilla nello spettatore la giusta dose di inquietudine e orrore di una storia dai contorni misteriosi e terribili. Non è chiaro di cosa parlerà Nope, ma già dalle prime immagini sembra evidente che il “miracolo cattivo” a cui si allude nel trailer è qualcosa di fortemente negativo da cui non ci sarà scampo. Il video mostra i protagonisti, residenti in una pacifica, polverosa e isolata zona della California, presto funestata dall'arrivo di una ignota potenza distruttrice.

Non ci sono al momento più dettagli sulla trama, volutamente tenuta nascosta da Peele, anche questa volta scrittore e regista di una storia che mira a scuotere le fondamenta della società americana toccandola nei punti più dolenti, primo fra tutti, il razzismo.

Il cast di Nope

Ancora una volta Jordan Peele proverà a mettere a nudo attraverso la furia e l'orrore i meccanismi distorti esistenti nel mondo d'oggi sfruttando lo stesso procedimento narrativo che gli ha conferito fama e fortuna soprattutto con Get Out, film che nel 2018 lo ha visto trionfare agli Academy Awards, la cui sceneggiatura originale è stata premiata anche ai Writers Guild of America. Il progetto, che sembra avere tutti i numeri per ripetere il successo dei precedenti, non sarà l'ultimo thriller sociale di Jordan Peele che in un'intervista ha rivelato di avere in mente un vero e proprio ciclo di film dedicati alla condizione degli afroamericani nel mondo moderno.

Gli interpreti di questo nuovo film si annunciano, ancora una volta, eccezionali. Fra tutti, spicca Daniel Kaluuya, già protagonista di Get Out, nominato tra i migliori volti di quella stagione e attualmente detentore della statuetta come migliore attore protagonista di Judas and The Black Messiah. Nel cast anche Keke Palmer, tra le interpreti di Le ragazze di Wall Street - Business Is Business (Hustlers), Steven Yeun, volto di The Walking Dead e di Minari, celebrato film di Lee Isaac Chung e Barbie Ferreira, una delle star di Euphoria.