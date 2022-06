Nope, il trailer italiano del film horror diretto da Jordan Peele

Il vincitore del premio Oscar® Jordan Peele ha sconvolto e ridefinito l'horror moderno con Scappa - Get Out e poi con Noi - Us. Ora è pronto a creare un nuovo incubo pop: un’esperienza horror epica, Nope. Il film riunisce Peele con il premio Oscar® Daniel Kaluuya (Scappa - Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all'Oscar® Steven Yeun (Minari, Okja) nei panni dei residenti di una solitaria valle della California interna, testimoni di una scoperta inquietante e agghiacciante.