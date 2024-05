Bodkin, tutto sulla serie TV prodotta da Barack e Michelle Obama

È approdata su Netflix la serie in sette parti che mescola comedy e dramma ambientata in un villaggio fittizio della contea di Cork. Si tratta della prima volta in cui la celebre coppia propone in televisione un prodotto basato su uno script per il servizio di streaming. Tuttavia la loro incursione nella cultura irlandese è stato (e continua a essere) oggetto di aspre critiche da parte dei media targati Irlanda

Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva Bodkin nel video che trovate in alto, posto in testa a questo articolo.

“È stata una valutazione devastante per la prima incursione nella televisione scriptata della casa di produzione degli Obama, Higher Ground, che ha firmato un accordo con Netflix nel 2018”, sottolinea in queste ore il giornalista Rory Carroll, corrispondente dall’Irlanda del Guardian.

Lanciata la scorsa settimana sulla piattaforma di streaming, di Bodkin si sta dicendo questo nel Paese in cui lo show è ambientato: "Un'altra voce nel peggiore genere di sempre, il picaresco rurale irlandese dove scorre l'alcol, le suore sbuffano”, queste le parole espresse dall'Irish Times. "Uno spettacolo profondamente fastidioso che pensa di criticare i cliché sull'Irlanda quando in realtà va ad aggiungersi attivamente alla scorta di stereotipi. Ignoriamolo e speriamo che sparisca”, prosegue l’Irish Times.

“Un misto di cliché irlandesi”, hanno scritto nelle scorse ore le testate di quotidiani irlandesi e inglesi. Quando Barack e Michelle Obama hanno visitato l'Irlanda nel 2011, hanno bevuto Guinness, visitato il luogo di nascita del trisavolo del presidente e fatto battute e discorsi tali per cui la ricezione è stata entusiastica. Invece stavolta le cose sembrano molto cambiate: innanzitutto ricordiamo che per questa serie televisiva gli Obama non si sono recati in Irlanda di persona, ma sono produttori esecutivi di uno show comico-drammatico ambientato in quel Paese dove l'ex presidente degli Stati Uniti vanta un trisavolo.

Questa è la prima volta televisiva della celebre coppia con un prodotto basato su uno script per il servizio di streaming Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Tuttavia la loro incursione nella cultura irlandese è stata (e continua a essere) oggetto di critiche da parte dei media targati Irlanda.

Per via dello stile stravagante e bizzarro di questa serie, sono nati non pochi paragoni con un altro show televisivo di crime in cui non manca all'appello l'elemento comico, ossia Only Murders in the Building.

Questo gruppo di protagonisti viaggia attraverso l'Irlanda per giungere nel villaggio fittizio di Bodkin, nella contea di Cork. Ciò che vogliono fare è indagare sulla scomparsa di tre persone, Il cast dello show include Will Forte, Siobhán Cullen e Robyn Cara.

Questa serie televisiva è composta da sette episodi e racconta la storia di un podcaster e della sua assistente entrambi di nazionalità americana, specializzati nel genere di true crime. Assieme a loro, è presente una reporter sgarbata e brontolona, di nationalità irlandese, che lavora per il l quotidiano The Guardian.

Stavolta, invece, la sua serie televisiva “si propone di criticare la nostra ossessione per i podcast true crime e di divertirsi con gli americani e la loro visione lacrimosa dell'Irlanda”, fa notare l’Irish Times, che non perdona quindi simili critiche stereotipate a un prodotto che porta al marchio degli Obama.

"Mi chiamo Barack O'Bama e sono tornato in Irlanda per trovare la mia apostrofo mancante”, aveva detto allora Obama, deliziando tutti gli irlandesi.

Mentre questo show viene cassato come qualcosa che “affonda nei bassifondi della sciocchezza”, per citare ancora una volta l’Irish Times, molto diverse era stata l'accoglienza nel 2011 di Barack Obama e consorte in Irlanda, specialmente quando l'ex presidente degli Stati Uniti d'America aveva deliziato il pubblico con una battuta che derideva una vera e propria ossessione per gli americani, ossia quella della ricerca delle radici irlandesi.

Eppure la critica inglese dice anche che è riuscito a eguagliare il divertimento di Only Murders in the Building



Una città costiera del Cork occidentale con un nome divertente popolata da eccentrici personaggi folkloristici era già una premessa che sembrava non promettere niente di buono, dal punto di vista degli irlandesi (molto suscettibili agli stereotipi legati alla propria cultura).

Il fatto poi che i titoli di testa animati presentino una pinta di Guinness, una suora e una croce di Santa Brigida è stato fin da subito accolto dal pubblico irlandese come un miscuglio imperdonabile di stereotipi triti e ritriti.

Bisogna però far notare che altre recensioni britanniche sono state meno negative, come per esempio quella recentemente uscita su The Guardian (che ha dato alla serie tre stelle su cinque) in cui si sostiene che talvolta Bodkin riesca a eguagliare il divertimento di Only Murders in the Building.

The Times, invece, ha lodato le interpretazioni del cast e ha detto che la sceneggiatura firmata Jez Scharf è buona, ricca di vis comica però carente sul fronte dei personaggi e dei fatti che avvengono, perché finiscono con il suonare non verosimili. “Ne esce qualcosa di troppo caricaturale, come se stessimo giocando a bingo con i cliché irlandesi. Tutto è gettato nella mischia e la torta risultante è disomogenea, con alcune parti più gustose di altre”, queste le parole del Times.



