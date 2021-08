1/21

Ti amo Presidente (Southside with You) è un film biografico del 2016 scritto e diretto da Richard Tanne al suo debutto alla regia cinematografica. Il film vede come protagonisti Parker Sawyers e Tika Sumpter nei panni dei giovani Barack Obama e Michelle Robinson e si concentra sul primo appuntamento della coppia in una serata del 1989.

