Barack Obama, il trailer della miniserie HBO sulla sua vita

È uscito il video che anticipa le immagini del documentario in tre parti dal titolo "Obama: In the Pursuit of a More Perfect Union". La mini docuserie uscirà il 3 agosto su HBO Max per raccontare il viaggio politico e personale del primo Presidente afroamericano della storia degli States. Ricco di foto e video di repertorio, di interviste a lui e a chi gli è stato accanto, lo show partirà dall'infanzia alle Hawaii, ci condurrà ai suoi primi impegni politici targati Chicago fino a portarci dentro la Casa Bianca

HBO ha diffuso sui suoi canali ufficiali il trailer dell'attesissima docuserie su Barack Obama intitolata "Obama: In the Pursuit of a More Perfect Union".



Una miniserie suddivisa in tre parti che uscirà il 3 agosto su HBO Max (il servizio di streaming video del famoso canale statunitense) per raccontare il lungo viaggio sia professionale sia personale intrapreso da Barack Obama.

Uno show il cui focus sarà ad ampio spettro: le battaglie, i principi, la sua storia a partire dalla sua infanzia trascorsa alle Hawaii.

Sì passerà poi ai primi impegni politici targati Chicago fino ad arrivare chiaramente al suo ingresso alla Casa Bianca.



"Obama: In the Pursuit of a More Perfect Union" è attesissimo perché parla di un vero e proprio mito in terra: Obama è entrato nella storia non solo come 44esimo Presidente degli Stati Uniti ma anche - e soprattutto - come primo Presidente statunitense afroamericano. È stato insignito di un premio Nobel per la pace.

È un'icona, un simbolo, un mito che questo documentario in tre episodi ci permetterà di conoscere più a fondo.

Oltre a permetterci di conoscere meglio lui, lo show riflette anche sull'identità nazionale sia del passato sia del presente di un paese così complesso come quello a stelle e strisce.